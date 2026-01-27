مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم حل سوء التفاهم وصفقة كامويش اقتربت من الإتمام
الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 21:28
كتب : FilGoal
يقترب الأهلي من حسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الشتوية من أجل دعم مركز قلب الهجوم وهذه المرة من أوروبا.
إيلتسين كامويش
النادي : ترومسو
وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "كان هناك سوء تفاهم مع نادي ترومسو النرويجي بشأن اللاعب إيلتسن كامويش وتم حله".
وأضاف "والصفقة الآن في الرتوش الأخيرة واللاعب أصبح قريبا من الأهلي".
يبلغ كامويش من العمر 26 عاما وولد في أنجولا.
وانتقل المهاجم الصريح مبكرا إلى البرتغال ليلعب في ناشئي سبورتنج لشبونة وماريتيمو وكلوب ديبورتيفو ناسيونال.
وتدرج كامويش ليلعب مع الفريق الثاني لماريتيمو ثم رحل إلى أونياو ألميريم.
ورحل كامويش إلى الفريق الثاني في ألفيركا وبعد عام رحل من البرتغال وانتقل إلى سكيليفتيا السويدي ومنه إلى براج عقب عامين.
جميع هذه الانتقالات تمت بدون مقابل مالي حتى غادر السويد متجها إلى ترومسو النرويجي مقابل 250 ألف يورو في فبراير من العام الماضي.
لم تلعب سوى مباراة واحدة في الموسم الجاري ولم يسجل فيها.
بينما خاض كامويش 29 مباراة في الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 17 هدفا وصناعة 7 آخرين.
وتواجد كامويش في المركز السادس في قائمة هدافي الدوري النرويجي برصيد 13 هدفا.