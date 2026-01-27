مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم حل سوء التفاهم وصفقة كامويش اقتربت من الإتمام

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 21:28

كتب : FilGoal

إيلتسن كامويش

يقترب الأهلي من حسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الشتوية من أجل دعم مركز قلب الهجوم وهذه المرة من أوروبا.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "كان هناك سوء تفاهم مع نادي ترومسو النرويجي بشأن اللاعب إيلتسن كامويش وتم حله".

وأضاف "والصفقة الآن في الرتوش الأخيرة واللاعب أصبح قريبا من الأهلي".

أخبار متعلقة:
مؤتمر توروب: مروان عثمان سيتطور.. وكنت أتمنى الحفاظ على شباكنا مروان عثمان: فخور بهدفي الأول مع الأهلي.. ودعم الجمهور يمنحني الثقة موعد مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

يبلغ كامويش من العمر 26 عاما وولد في أنجولا.

وانتقل المهاجم الصريح مبكرا إلى البرتغال ليلعب في ناشئي سبورتنج لشبونة وماريتيمو وكلوب ديبورتيفو ناسيونال.

وتدرج كامويش ليلعب مع الفريق الثاني لماريتيمو ثم رحل إلى أونياو ألميريم.

ورحل كامويش إلى الفريق الثاني في ألفيركا وبعد عام رحل من البرتغال وانتقل إلى سكيليفتيا السويدي ومنه إلى براج عقب عامين.

جميع هذه الانتقالات تمت بدون مقابل مالي حتى غادر السويد متجها إلى ترومسو النرويجي مقابل 250 ألف يورو في فبراير من العام الماضي.

لم تلعب سوى مباراة واحدة في الموسم الجاري ولم يسجل فيها.

بينما خاض كامويش 29 مباراة في الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 17 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وتواجد كامويش في المركز السادس في قائمة هدافي الدوري النرويجي برصيد 13 هدفا.

الأهلي كامويش ترومسو النرويجي
نرشح لكم
اتحاد العاصمة يفسخ تعاقده مع مدرب مودرن سبورت السابق ارتبط اسمه بالأهلي.. سكاي: الشارقة الإمارتي يقترب من ضم دياباتي رئيس الاتحاد السكندري يوفر تذاكر مباراة حرس الحدود مجانا.. ومناشدة للجماهير طاقم تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية مؤتمر توروب: مروان عثمان سيتطور.. وكنت أتمنى الحفاظ على شباكنا مروان عثمان: فخور بهدفي الأول مع الأهلي.. ودعم الجمهور يمنحني الثقة موعد مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا صفقة هادي رياض
أخر الأخبار
اتحاد العاصمة يفسخ تعاقده مع مدرب مودرن سبورت السابق 15 دقيقة | الوطن العربي
ارتبط اسمه بالأهلي.. سكاي: الشارقة الإمارتي يقترب من ضم دياباتي 47 دقيقة | الكرة المصرية
بشكتاش يربح 8 ملايين يورو في 24 ساعة.. أبراهام إلى أستون فيلا 51 دقيقة | ميركاتو
رئيس الاتحاد السكندري يوفر تذاكر مباراة حرس الحدود مجانا.. ومناشدة للجماهير 58 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم حل سوء التفاهم وصفقة كامويش اقتربت من الإتمام ساعة | الكرة المصرية
مورينيو: أتمنى التوفيق لـ أربيلوا ولكن ليس غدا ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد – منتخب مصر يواجه كاب فيردي في نصف النهائي.. وصدام بين تونس والجزائر ساعة | كرة يد
طاقم تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
/articles/522143/مصدر-من-الأهلي-لـ-في-الجول-تم-حل-سوء-التفاهم-وصفقة-كامويش-اقتربت-من-الإتمام