كرة يد – منتخب مصر يواجه كاب فيردي في نصف النهائي.. وصدام بين تونس والجزائر
الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 20:58
كتب : FilGoal
تأهل منتخب كاب فيردي لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد 2026 المقامة في رواندا بعد الخسارة من تونس واحتلاله المركز الثاني في المجموعة.
وفاز منتخب تونس على كاب فيردي بنتيجة 37-25 في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور الرئيسي الترتيبي للمجموعة.
ليحتل منتخب تونس المركز الأول ويواجه الجزائر في نصف النهائي.
بينما يلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي في نصف النهائي الآخر.
وتقام المباراة يوم الخميس المقبل بين مصر وكاب فيردي.
وكان منتخب مصر ضمن التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على الجزائر، كما ضمن منتخب مصر التأهل لكأس العالم 2027 في ألمانيا.
ويمتلك منتخب مصر 9 ألقاب في بطولة إفريقيا، بينما يمتلك منتخب تونس 10 ألقاب في البطولة.
