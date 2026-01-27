كرة يد – منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا منتظرا تونس أو كاب فيردي

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا 2026 المقامة في رواندا بعد الفوز على نيجيريا بنتيجة 48-22.

وفاز منتخب مصر على نيجيريا ليضمن المركز الأول في ترتيب مجموعته بالدور الرئيسي من البطولة.

وحصل مهاب سعيد لاعب منتخب مصر على أفضل لاعب في المباراة.

وكان منتخب مصر ضمن التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على الجزائر، كما ضمن منتخب مصر التأهل لكأس العالم 2027 في ألمانيا.

وسيلعب منتخب مصر في نصف نهائي البطولة ضد المنتخب صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية.

وستجمع هذه المباراة بين تونس وكاب فيردي، والخاسر منها سيلاقي مصر في نصف النهائي.

على أن يلعب المنتخب الفائز من هذه المواجهة ضد الجزائر في نصف النهائي الآخر.

ويمتلك منتخب مصر 9 ألقاب في بطولة إفريقيا، بينما يمتلك منتخب تونس 10 ألقاب في البطولة.