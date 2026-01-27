تطورات جديدة في أزمة شكوى الهلال ضد جيسوس مدرب النصر

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي النصر تلقى خطابا من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص شكوى الهلال على تصريحات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وأوضح التقرير أن اللجنة طلبت الرد خلال 72 ساعة.

وأثار جيسوس جدلا واسعا بعد تصرحاته عقب خسارة النصر أمام الهلال 3-1 ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

بعدها أصدر نادي الهلال السعودي بيانا رسميا أعلن من خلاله شكوى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بعد تصريحاته عقب مباراة الفريقين.

وأفاد الهلال في بيانه: "أبدت إدارة نادي الهلال شجبها للتصريحات الإعلامية غير المسؤولة التي أدلى بها مدرب نادي النصر البرتغالي "جورج جيسوس" تجاه نادي الهلال".

وأضاف البيان "تضمنت تلك التصريحات افتراءات غير مقبولة، في ظل النهضة الرياضية غير المسبوقة التي تعيشها الرياضة السعودية، بفضل الاهتمام الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة أسهم في أن تكون كرة القدم السعودية جاذبةً للنجوم والجماهير من شتى أنحاء العالم، بمستويات تنافسية تضاهي كبرى المنافسات الدولية".

وتابع "أتت تلك التصريحات بما لا ينسجم مع الأهداف السامية للرياضة على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي نصت أحد مبادئ نظامه الأساسي على مبدأ حياد كرة القدم، وحماية نزاهتها، ووحدة المنافسة".

وأتم البيان "تشدد إدارة نادي الهلال على ثقتها بالجهات الرياضية المختصة أن تتّخذ الاجراءات المناسبة تجاه تلك التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، فضلًا عن إساءاتها للمشروع الرياضي السعودي، ذاكرةً أنها بصدد رفع شكوى رسمية للجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها".

مؤتمر جيسوس: لم أقلل من قيمة الهلال وأتمنى عدم تفسير تصريحاتي بأشياء لم أقلها

ويعد هذا الدربي هو الأول لجورجي جيسوس كمدير فني للنصر، بعدما اعتاد على خوض الدربي رفقة الهلال في الماضي.