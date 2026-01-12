جورجي جيسوس: العقيدي لا يستحق الطرد.. والهلال فريق مخضرم

شدد جورجي جيسوس المدير الفني للنصر على أن نواف العقيدي حارس مرمى المرمى لا يستحق الطرد ضد الهلال في الدربي.

فاز الهلال على غريمه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت ممتازة وعندما كنا مكتملي العدد كنا أفضل من الهلال ومتقدمين، لكن بعد البطاقة الحمراء تغيرت الأمور وأصبح اللقاء صعبا، بعد مشاهدة اللقطة لا أرى أن هناك داع لإشهار الطرد لنواف العقيدي".

وأضاف "الهلال لديه الخبرة وفريق مخضرم أعرفه جيدا منذ أن عملت معهم ويعرف كيف يخرج من الضغط".

وأتم "لم نحافظ على الهدوء للخروج بالفوز، تعرضنا لصعوبات بعد ذهاب ساديو ماني للمشاركة مع السنغال في أمم إفريقيا وإصابة سيماكان وانخفاض مستوى الفريق".

وسجل كريستيانو رونالدو هدف النصر، بينما أحرز سالم الدوسري ومحمد كنو وروبن نيفيز أهداف الهلال.

ويعد هذا الدربي هو الأول لجورجي جيسوس كمدير فني للنصر، بعدما اعتاد على خوض الدربي رفقة الهلال في الماضي.

وهرب الهلال أكثر بصدارة الدوري بعدما دخل المباراة بفارق 4 نقاط فقط.

ووصل الهلال للنقطة 38 في صدارة الدوري بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف إذ يمتلك 31 نقطة.