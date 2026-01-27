مؤتمر جوارديولا: الفريق بأكمله يتحمل مسؤولية صيام هالاند عن التسجيل من اللعب المفتوح

ألقى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي باللوم على فريقه بأكلمه بشأن صيام إرلينج هالاند عن التهديف من اللعب المفتوح في المباريات الأخيرة.

ويستضيف سيتي ضيفه جالاتا سراي في ختام مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "جاهزية هالاند للمشاركة كأساسي أمام جالاتا سراي؟ لم أتناول العشاء معه الليلة الماضية، لذلك لا أعرف. سنرى بعد تدريب الثلاثاء".

وأضاف "من سبب معاناة هالاند مؤخرا في تسجيل الأهداف من اللعب المفتوح؟ الفريق عليه أن يلعب بشكل أفضل، ويخلق المزيد من الفرص، وهو سيُسجل".

وأكمل "لا تقلل أبدا من شأن المهاجمين لأنهم دائمًا سيجعلونك تصمت. هالاند سيُسجل طوال حياته، هذا مؤكد".

وكشف "جاهزية نيكو جونزاليس للمشاركة أمام جالاتا سراي؟ سنخوض اليوم آخر تدريب قبل المباراة، وسنُقيّم حالته بعد التدريب".

وتابع المدرب الإسباني "برناردو سيلفا واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي".

وواصل بيب عن لاعبه البرتغالي "إنه لاعب شوارع، موهوب بالفطرة، يعرف بالضبط ما علينا فعله".

واستمر "مواجهة إلكاي جوندوجان وليروي ساني مع جالاتا سراي؟ ليست أمرا سيئا على الاطلاق".

واعترف "لقد قدما إسهامات كبيرة معنا، وأنا ممتن لهما إلى الأبد. فهما شخصان رائعان، وسأكون سعيدا برؤيتهما يوم الأربعاء".

وأتم "ننتظر دعم جماهيرنا في ملعب الاتحاد خلال اللحظات الصعبة التي سنمر بها، لأنهم فريق قوي جدا. احترم مدى قوة جالاتا سراي كثيرا".

ويحتل سيتي المركز الـ11 قبل الجولة الاخيرة، ويأمل أن تلعب النتائج في صالحه ليحتل أحد المراكز الـ8 الأوائل، ليتجنب لعب ملحق دور الـ16.

