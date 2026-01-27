قائمة ريال مدريد – استمرار غياب روديجر أمام بنفيكا رغم عودته للتدريبات

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 13:26

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد برشلونة

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق المستدعاة لمباراة بنفيكا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بنفيكا ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

واستمر غياب أنتونيو روديجر مدافع ريال مدريد رغم عودته للتدريبات يوم الاثنين.

أخبار متعلقة:
أثليتك: باتريك دورجو يغيب لـ10 أسابيع عن مانشستر يونايتد لابورتا: لا بد أن نكون محظوظين للتتويج بالبطولات موندو ديبورتيفو: برشلونة يتوصل لاتفاق مع فيرمين لوبيز لتجديد عقده نجل مارسيلو يوقع أول عقد احترافي مع ريال مدريد

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا – أندري لونين – فران جونزاليز

الدفاع: داني كارباخال – ديفيد ألابا – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – دين هاوسن – دييجو أجوادو

الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أورليان تشواميني - أردا جولر – داني سيبايوس – سيستيرو

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – جونزالو جارسيا – براهيم دياز – فرانكو ماستانتونو

Image

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة.

بينما يأتي بنفيكا في المركز 29 برصيد 6 نقاط.

ريال مدريد بنفيكا أنتونيو روديجر
نرشح لكم
مورينيو: تصرف كورتوا مع تروبين يجعله حارسا عظيما قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - إعادة درامية بين ريال مدريد وبنفيكا انتهت قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ضد بنفيكا مجددا باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة كفاراستخيليا برناردو سيلفا: سعداء للغاية بتجنب خوض ملحق دور الـ16 لهذه الأسباب سلوت يكشف موقف المصابين والغائبين بعد لقاء كاراباج جوارديولا يشيد بأداء مرموش.. ويكشف ما دار أثناء لحظات لقاء بنفيكا وريال مدريد الأخيرة تقييم مرموش أمام جالاتا سراي من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
أجندة مباريات بيراميدز في فبراير – ختام إفريقيا وضغط في الدوري دقيقة | الدوري المصري
أجندة الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية 40 دقيقة | الكرة المصرية
في غياب رونالدو.. النصر يتصدر الدوري مؤقتا بالفوز على الرياض 44 دقيقة | سعودي في الجول
أجندة الزمالك في فبراير – ختام مجموعات الكونفدرالية ومباراتين في رمضان 45 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم شباب الزمالك يخضع لجراحة الغضروف 53 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إنتر يرفض عرض بورنموث لضم لويس هنريكي 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تليجراف: 3 مرشحين لخلافة جوارديولا في حالة رحيله عن مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
كونتي: نتحدث عن كثرة المباريات في الموسم لكن لا أحد يفعل شيئا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522110/قائمة-ريال-مدريد-استمرار-غياب-روديجر-أمام-بنفيكا-رغم-عودته-للتدريبات