قائمة ريال مدريد – استمرار غياب روديجر أمام بنفيكا رغم عودته للتدريبات
الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 13:26
كتب : FilGoal
أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق المستدعاة لمباراة بنفيكا.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة بنفيكا ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.
واستمر غياب أنتونيو روديجر مدافع ريال مدريد رغم عودته للتدريبات يوم الاثنين.
وجاءت القائمة كالتالي:
الحراس: تيبو كورتوا – أندري لونين – فران جونزاليز
الدفاع: داني كارباخال – ديفيد ألابا – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – دين هاوسن – دييجو أجوادو
الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أورليان تشواميني - أردا جولر – داني سيبايوس – سيستيرو
الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – جونزالو جارسيا – براهيم دياز – فرانكو ماستانتونو
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة.
بينما يأتي بنفيكا في المركز 29 برصيد 6 نقاط.