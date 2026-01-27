أثليتك: باتريك دورجو يغيب لـ10 أسابيع عن مانشستر يونايتد

تلقى مانشستر يونايتد ضربة موجعة حين تأكد غياب لاعبه باتريك دورجو عن الملاعب لفترة ليست قصيرة.

وأصيب دورجو في لقاء مانشستر يونايتد ضد أرسنال في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن باتريك دورجو أصبح مهددا بالغياب عن مانشستر يونايتد لنحو 10 أسابيع بعد أن كشفت الفحوصات عن إصابته في العضلة الخلفية.

ولا تزال المدة الدقيقة للتعافي قيد التقييم، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن الإصابة أكثر خطورة من مجرد شد عضلي.

وسجل دورجو هدفا رائعا في فوز مانشستر يونايتد على أرسنال بنتيجة 3-2 في لقاء أقيم على ملعب الإمارات.

سجل ليونايتد بريان مبومو وباتريك دورجو وماتيوس كونيا، فيما سجل لأرسنال كل من ليساندرو مارتينيز (عكسي) وميكيل ميرينو.

وأصبح يونايتد أول فريق يفوز على أرسنال في ملعبه هذا الموسم بجميع المسابقات.

