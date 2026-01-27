أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر

رد أولوياء أمور لاعبي بيراميدز مواليد 2009 على بيان النادي الصادر بشأن حكم محكمة التحكيم الرياضي الدولية لصالحهم.

ويرى أولياء الأمور إن الحكم ليس في صالح النادي كما أشار البيان، ولكن هو مجرد تحويل النظر في القضية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك بناء على خطاب من اتحاد الكرة للمحكمة.

وقال أولياء أمور اللاعبين في تصريحات لـFilGoal.com: "حكم "كاس" ما هو إلا إيقاف لنظر الدعوى القضائية أمام المحكمة، وإقرار بإعادة عرضها على لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد خطاب الاتحاد للمحكمة بإمكانية منح اللاعبين إلغاء قيد مؤقت للاعبين إذا ارتأت المحكمة ذلك".

وأضافوا "ما سيحدث تاليا وبعد موافقة الاتحاد على منح اللاعبين حق إلغاء قيدهم مؤقتا لحين الفصل النهائي في الدعوى، سيبدأ الاتحاد فحص شكوانا ببطلان القيد للتلاعب في المستندات، وذلك عقب إعادة محكمة "كاس" اختصاص نظر الشكوى إلى اتحاد الكرة المصري".

أولياء الأمور أوضحوا "النيابة العامة المصرية ما زالت تباشر التحقيقات في اتهاماتنا لمسوؤلي بيراميدز بالتزوير والاختلاس".

وأكملوا "القرار لم يتناول موضوع الشكوى ولا الانتهاكات المثبتة، بل تعامل فقط مع الأمور الإجرائية، وعدم اختصاصه في الحكم".

أولياء الأمور أتبعوا: "بيراميدز يحاول التسويق لنصر وهمي، لكن عليه إعلان صحة مستندات القيد للرأي العام، ونشرها - إن كان يملكها - بدلا من البيانات الرنانة".

وشدد أولياء الأمور على إن الأمر محسوم وأولادهم لن يلعبوا لبيراميدز فقالوا: "الأمر محسوم، واللاعبون خارج النادي، ولن يلعبوا أبدا بالإجبار أو الإكراه، فهذه لن تكون رياضة أبدا. توجد خطورة كبيرة عليهم في حالة استمرارهم داخل ناد يتهمون مسؤوليه بتهم جنائية".

وأكملوا "نناشد السيد وزير الشباب والرياضة التدخل لحماية اللاعبين من انتقام النادي المحتمل".

وأتم أولياء الأمور تصريحاتهم قائلين: "نثق في النيابة العامة المصرية والنائب العام في تحقيق العدالة الناجزة، والفصل في واقعة الاختلاس والتزوير على نحو عاجل.

وكان بيراميدز قد أصدر بيانا، أعلن فيه صدور حكم محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بصحة موقف النادي تجاه لاعبيه من مواليد 2009. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

كشف في وقت سابق إسلام هشام المحامي المسؤول عن ناشئي بيراميدز الـ 10 في فريق 2009 عن تفاصيل الأزمة وأسباب رغبة أولياء أمور اللاعبين في رحيلهم جميعا عن صفوفه.

القصة في رواية المحامي المكلف بالدفاع عن حقوق اللاعبين بدأت من تضررهم مما يحدث لهم مع بيراميدز مما أسفر عن رغبة أولياء أمورهم في رحيلهم عن النادي، أما رواية بيراميدز المنتشرة فتقول إن أحد الوكلاء يحرض اللاعبين تمهيدا لانتقالهم للعب في الإمارات.

وإليكم ما قاله إسلام هشام عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مرفقًا بالمستندات المتعلقة بهذه الشكوى:

"لا توجد عقود بين بيراميدز واللاعبين، بل مجرد استمارة لا تسمن ولا تغني من جوع في نطاق اللوائح الدولية".

"هؤلاء أطفال بحكم السن وفي حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". بيراميدز لا ينفق عليهم ولا يمنحهم أموال ولا توجد أي علاقة تعاقدية".

"هؤلاء الأطفال جلبوا لبيراميدز أول بطولتين في تاريخه قبل حتى كأس مصر وهما بطولة الجمهورية وبطولة زد الدولية".

"الناشئون تعرضوا لبعض الممارسات والضغوط النفسية في فترة وجودهم مع بيراميدز، أدت إلى تساقط شعر بعضهم ورسوب البعض الآخر في الدراسة".

"هذه الضغوط نتجت عن بعض الممارسات وقد أثبتنا كل شيء في شكوانا أمام لجنة شؤون اللاعبين، ولكن لا يمكنني الحديث عنها حفاظا على صورة النادي".

"اللاعب الهاوي لا يجب أن يتدرب 6 أيام في الأسبوع ويضطر للذهاب ساعتين ذهابا ومثلهما إيابا، وفي نفس الوقت لا يتم الإنفاق عليه حين يتعرض للإصابة".

"حين شعر أولياء الأمور أن هناك مشاكل لدى الأطفال بدأوا يتحدثون مع بيراميدز، وكان الرد: هذا هو الموجود. وبالتالي شعر أولياء الأمور بالخوف ولذلك تواصلوا معي لحماية حقوق اللاعبين".

"قلت لهم: يجب أن نخاطب النادي أولا، وتكررت مخاطباتنا لهم بكل الطرق الرسمية ولكنهم رفضوا حتى تسلم الإنذار، وبناء عليه توجهنا للجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري لكرة القدم".

نص الشكوى الأولى

"اتهامات بيراميدز للاعبين بوجود وكيل يحرضهم على فك الارتباط تمهيدا لنقلهم إلى الإمارات؟ هذه اتهامات مرسلة لا رد لدي بشأنها. اتحاد الكرة لم يخطرنا حتى بذلك الرد من بيراميدز".

"بمجرد تقديمنا للشكوى، تم إيقاف اللاعبين من المنتخب في اليوم التالي. أحد المسؤولين في منتخب 2009 قال للأولاد لفظا: اذهبوا وحلوا مشاكلكم ثم انضموا للمنتخب".

رد المحامي على رواية بيراميدز - مرسل إلى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة

"قدمنا 10 شكاوي برغبات من أولياء أمور الأطفال ترفض استمرار لعبهم في بيراميدز، ولكن بعض الممارسات الإجرائية كانت غير مفهومة من جانب لجنة شؤون اللاعبين، حيث لم يتم تمكيننا من معرفة المهلة المطروحة أمام الأندية، ولا من المراسلات التي تمت بين الاتحاد ونادي بيراميدز".

استفسارات المحامي عن رد بيراميدز

"بعد شهر أخيرا تم إخطارنا أن بيراميدز رد على الاتحاد، ولكن اللجنة رفضت إطلاعنا على الرد بدون سند واضح من اللوائح، وبناء على تعليمات بحد قولهم".

"من هنا شعرنا أن القرار سيصدر ضد الأولاد فذهبنا للائحة شؤون اللاعبين والمادة التي تتحدث عن اللاعبين الهواة، وترجمناها وأرسلناها لفيفا وشرحنا المشكلة وسألنا فيفا عن حق اللاعبين في الانتقال فأجاب: اللاعب الهاوي يحق له الانتقال من ناديه بدون أي تعويضات سوى بدل التدريب الذي يدفعه النادي الجديد".

"عدنا بهذه الاستشارة إلى لجنة شؤون اللاعبين، وسألنا: بناء على أي لائحة تم منعنا من النظر في رد بيراميدز؟ بينما لدينا تعميم صادر من اتحاد الكرة في يناير 2024 يقول: على كافة الاتحادات المحلية أن تلتزم بكافة معايير إجراءات التقاضي ومنها حق الاطلاع".

"بيراميدز لا يملك عقود مع اللاعبين بل استمارات وبالتالي يحق لهم الانتقال لأي مكان باعتبارهم لاعبين هواة".