المحكمة الرياضية تؤيد صحة موقف بيراميدز ضد لاعبيه

أيدت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" موقف نادي بيراميدز بشأن صحة موقفه ضد لاعبيه مواليد 2009.

وزعم مجموعة من لاعبي بيراميدز أحقيتهم في الرحيل دون موافقة النادي بسبب الإخلال بالتزاماته.

وجاء الحكم الصادر متماشيا مع قرار الاتحاد المصري لكرة القدم ومؤكدا بأحقية النادي في لاعبيه بشكل حاسم ونهائي.

ماذا حدث؟

كشف في وقت سابق إسلام هشام المحامي المسؤول عن ناشئي بيراميدز الـ 10 في فريق 2009 عن تفاصيل الأزمة وأسباب رغبة أولياء أمور اللاعبين في رحيلهم جميعا عن صفوفه.

القصة في رواية المحامي المكلف بالدفاع عن حقوق اللاعبين بدأت من تضررهم مما يحدث لهم مع بيراميدز مما أسفر عن رغبة أولياء أمورهم في رحيلهم عن النادي، أما رواية بيراميدز المنتشرة فتقول إن أحد الوكلاء يحرض اللاعبين تمهيدا لانتقالهم للعب في الإمارات.

وإليكم ما قاله إسلام هشام عبر قناة أون تايم سبورتس 2 مرفقًا بالمستندات المتعلقة بهذه الشكوى:

"لا توجد عقود بين بيراميدز واللاعبين، بل مجرد استمارة لا تسمن ولا تغني من جوع في نطاق اللوائح الدولية".

"هؤلاء أطفال بحكم السن وفي حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". بيراميدز لا ينفق عليهم ولا يمنحهم أموال ولا توجد أي علاقة تعاقدية".

"هؤلاء الأطفال جلبوا لبيراميدز أول بطولتين في تاريخه قبل حتى كأس مصر وهما بطولة الجمهورية وبطولة زد الدولية".

"الناشئون تعرضوا لبعض الممارسات والضغوط النفسية في فترة وجودهم مع بيراميدز، أدت إلى تساقط شعر بعضهم ورسوب البعض الآخر في الدراسة".

"هذه الضغوط نتجت عن بعض الممارسات وقد أثبتنا كل شيء في شكوانا أمام لجنة شؤون اللاعبين، ولكن لا يمكنني الحديث عنها حفاظا على صورة النادي".

"اللاعب الهاوي لا يجب أن يتدرب 6 أيام في الأسبوع ويضطر للذهاب ساعتين ذهابا ومثلهما إيابا، وفي نفس الوقت لا يتم الإنفاق عليه حين يتعرض للإصابة".

"حين شعر أولياء الأمور أن هناك مشاكل لدى الأطفال بدأوا يتحدثون مع بيراميدز، وكان الرد: هذا هو الموجود. وبالتالي شعر أولياء الأمور بالخوف ولذلك تواصلوا معي لحماية حقوق اللاعبين".

"قلت لهم: يجب أن نخاطب النادي أولا، وتكررت مخاطباتنا لهم بكل الطرق الرسمية ولكنهم رفضوا حتى تسلم الإنذار، وبناء عليه توجهنا للجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري لكرة القدم".

نص الشكوى الأولى

"اتهامات بيراميدز للاعبين بوجود وكيل يحرضهم على فك الارتباط تمهيدا لنقلهم إلى الإمارات؟ هذه اتهامات مرسلة لا رد لدي بشأنها. اتحاد الكرة لم يخطرنا حتى بذلك الرد من بيراميدز".

"بمجرد تقديمنا للشكوى، تم إيقاف اللاعبين من المنتخب في اليوم التالي. أحد المسؤولين في منتخب 2009 قال للأولاد لفظا: اذهبوا وحلوا مشاكلكم ثم انضموا للمنتخب".

رد المحامي على رواية بيراميدز - مرسل إلى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة

"قدمنا 10 شكاوي برغبات من أولياء أمور الأطفال ترفض استمرار لعبهم في بيراميدز، ولكن بعض الممارسات الإجرائية كانت غير مفهومة من جانب لجنة شؤون اللاعبين، حيث لم يتم تمكيننا من معرفة المهلة المطروحة أمام الأندية، ولا من المراسلات التي تمت بين الاتحاد ونادي بيراميدز".

استفسارات المحامي عن رد بيراميدز

"بعد شهر أخيرا تم إخطارنا أن بيراميدز رد على الاتحاد، ولكن اللجنة رفضت إطلاعنا على الرد بدون سند واضح من اللوائح، وبناء على تعليمات بحد قولهم".

"من هنا شعرنا أن القرار سيصدر ضد الأولاد فذهبنا للائحة شؤون اللاعبين والمادة التي تتحدث عن اللاعبين الهواة، وترجمناها وأرسلناها لفيفا وشرحنا المشكلة وسألنا فيفا عن حق اللاعبين في الانتقال فأجاب: اللاعب الهاوي يحق له الانتقال من ناديه بدون أي تعويضات سوى بدل التدريب الذي يدفعه النادي الجديد".

"عدنا بهذه الاستشارة إلى لجنة شؤون اللاعبين، وسألنا: بناء على أي لائحة تم منعنا من النظر في رد بيراميدز؟ بينما لدينا تعميم صادر من اتحاد الكرة في يناير 2024 يقول: على كافة الاتحادات المحلية أن تلتزم بكافة معايير إجراءات التقاضي ومنها حق الاطلاع".

"بيراميدز لا يملك عقود مع اللاعبين بل استمارات وبالتالي يحق لهم الانتقال لأي مكان باعتبارهم لاعبين هواة".