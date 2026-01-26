خبر في الجول - اتفاق يحل أزمة بنتايك مع الزمالك.. و48 ساعة حاسمة

يقترب نادي الزمالك من حل الأزمة مع ظهيره الأيسر المغربي محمود بنتايك.

وعلم FilGoal.com أن النادي اتفق مع اللاعب ووكيله على سداد مستحقاته خلال 48 ساعة بحد أقصى.

بعد ذلك سيتواجد اللاعب في تدريبات بشكل طببعي.

ويأتي ذلك بعد انعقاد عدة جلسات بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

وكان بنتايك قد تقدم بإنذار للزمالك لفسخ تعاقده مع الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته قبل أن يقوم النادي بإيداع جزء من مستحقاته المتأخرة بحسابه.

ورد النادي في بيان رسمي على أنباء فسخ اللاعب المغربي لتعاقده مع الفريق. (طالع التفاصيل)

وترددت أنباء عن رغبة بيراميدز في التعاقد مع محمود بنتايك وأحمد فتوح بعد إصابة محمد حمدي، بينما قال مصدر من بيراميدز في وقت سابق لـFilGoal.com "لم ندخل في مفاوضات مع محمود بنتايك كما يتردد".

وأضاف "لا يوجد مكان شاغر لضم لاعبين أجانب، وفي حال توفر مكان الأولوية ليست لظم ظهير أيسر أجنبي".

ويضم بيراميدز بين صفوفه كل من: بلاتي توريه (بوركينا فاسو)، وليد الكرتي، ومحمد الشيبي (المغرب)، فيستون ماييلي (الكونغو)، وإيفرتون دا سيلفا (البرازيل).