دوري أبطال إفريقيا – "كاف" يخطر بيراميدز بموعد مباراته ضد نهضة بركان

الإثنين، 26 يناير 2026 - 21:06

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي بيراميدز بموعد مباراة الفريق ضد نهضة بركان المغربي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 1 فبراير على ملعب الدفاع الجوي.

ويدير المباراة طاقم حكام من موريتانيا بقيادة عبد العزيز بوه ويعاونه حمدين ديبا وخاليدو با وموسى ديو كحكم رابع.

ويراقب اللقاء يعقوب علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكام كوكو دجوبي من توجو، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا.

وكان بيراميدز قد تعادل مع نهضة بركان دون أهداف في الجولة الثالثة.

وعاد بيراميدز من المغرب بالتعادل السلبي، ليصل كل منهما إلى النقطة 7.

ترتيب المجموعة الأولى جاء كالتالي:

نهضة بركان المغربي 7 نقاط

بيراميدز 7 نقاط

ريفرز يونايتد النيجيري 1 نقطة

باور ديناموز الزامبي 1 نقطة

