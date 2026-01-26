انتهت كرة سلة – الزمالك (88)-(89) الأهلي

الإثنين، 26 يناير 2026 - 20:02

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي في المرحلة الختامية للدوري المصري لكرة السلة للرجال.

وتقام المباراة في صالة نادي الزمالك.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني لترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 15 نقطة بالتساوي مع الاتصالات صاحب المركز الثاني.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – إيقاف مدرب سلة الأهلي مباراتين وتغريمه بسبب الاعتراض على التحكيم كرة سلة - الزمالك يفوز على بتروجت في مباراة معادة.. وظهور أول لوائل بدر كرة سلة - وائل بدر يتولى قيادة فريق الزمالك

ويتصدر ترتيب الدوري الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة.

ويغيب لينوس مدرب الأهلي عن المباراة بسبب الإيقاف.

ــــــــــــــــــــــــ

الزمالك يهدر فرصة التعادل والأهلي يفوز 89-88.

الأهلي يتقدم 89-88 ولكن الحكم يعود للفيديو لشك في خطأ في الثانية الأخيرة.

الزمالك يتقدم 88-87.

الأهلي يتقدم 86-84.

الزمالك يتقدم 82-80.

الأهلي يعود 78-77.

تقدم الزمالك 75-74.

بداية الربع الرابع.

نهاية الربع الثالث بتقدم الزمالك 66-60.

تقدم الزمالك 55-53.

بداية الربع الثالث

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 44-43.

استمرار التعادل 43-43.

التعادل 36-36.

الأهلي يتقدم 36-34.

الأهلي يقلص الفارق 34-32.

الربع الثاني

انتهاء الربع الأول بتقدم الزمالك 29-20.

الزمالك يتقدم على الأهلي 19-15.

انطلاق المباراة

الأهلي الزمالك كرة سلة الدوري المصري لكرة السلة
نرشح لكم
سلة – الأهلي يفوز على الزمالك بسيناريو درامي في الثواني الأخيرة خبر في الجول – إيقاف مدرب سلة الأهلي مباراتين وتغريمه بسبب الاعتراض على التحكيم كرة سلة - الزمالك يفوز على بتروجت في مباراة معادة.. وظهور أول لوائل بدر مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: مهلة لمدرب الأهلي من أجل حضور التحقيق كرة سلة - وائل بدر يتولى قيادة فريق الزمالك كرة سلة - رحيل أحمد فوزي عن قيادة فريق الزمالك.. وتحديد البديل دوري NBA – الإعلان عن اللاعبين لمباراة كل النجوم.. وكيري يظهر للمرة 12 كرة سلة – فوز الأهلي والاتحاد على الاتصالات وسبورتنج
أخر الأخبار
أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 7 ساعة | الدوري المصري
كيفو وديماركو وهدم فكرة تبديل "قصب بقصب" 7 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من محمد شريف يكشف لـ في الجول حقيقة إمكانية رحيله إلى الاتحاد السكندري 8 ساعة | الدوري المصري
باريس سان جيرمان يعلن ضم درو فيرنانديز من برشلونة 8 ساعة | ميركاتو
المحكمة الرياضية تؤيد صحة موقف بيراميدز ضد لاعبيه 8 ساعة | الدوري المصري
عبد الظاهر السقا: ندرس إمكانية ضم محمد شريف من الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
دياب: ندرس زيادة أيام معسكر مصر قبل كأس العالم.. وهذه حقيقة تغيير نظام الدوري 9 ساعة | الكرة المصرية
سلة – الأهلي يفوز على الزمالك بسيناريو درامي في الثواني الأخيرة 10 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 إكرامي لـ في الجول: موقف الأهلي والخطيب مع رمضان صبحي لا يُنسى
/articles/522084/انتهت-كرة-سلة-الزمالك-88-89-الأهلي