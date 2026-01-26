انتهت كرة سلة – الزمالك (88)-(89) الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والأهلي في المرحلة الختامية للدوري المصري لكرة السلة للرجال.

وتقام المباراة في صالة نادي الزمالك.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني لترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 15 نقطة بالتساوي مع الاتصالات صاحب المركز الثاني.

ويتصدر ترتيب الدوري الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة.

ويغيب لينوس مدرب الأهلي عن المباراة بسبب الإيقاف.

الزمالك يهدر فرصة التعادل والأهلي يفوز 89-88.

الأهلي يتقدم 89-88 ولكن الحكم يعود للفيديو لشك في خطأ في الثانية الأخيرة.

الزمالك يتقدم 88-87.

الأهلي يتقدم 86-84.

الزمالك يتقدم 82-80.

الأهلي يعود 78-77.

تقدم الزمالك 75-74.

بداية الربع الرابع.

نهاية الربع الثالث بتقدم الزمالك 66-60.

تقدم الزمالك 55-53.

بداية الربع الثالث

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 44-43.

استمرار التعادل 43-43.

التعادل 36-36.

الأهلي يتقدم 36-34.

الأهلي يقلص الفارق 34-32.

الربع الثاني

انتهاء الربع الأول بتقدم الزمالك 29-20.

الزمالك يتقدم على الأهلي 19-15.

انطلاق المباراة