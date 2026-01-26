تقرير: ألكسندر باتو يرغب في الاستثمار بأحد أندية إنجلترا

يسعى النجم البرازيلي السابق ألكساندر باتو للاستثمار في أحد الأندية الإنجليزية خلال الفترة المقبلة.

ألكساندر باتو النادي : ساو باولو

وذكرت صحيفة "ديلي جازيت" أن باتو الذي لعب سابقا مع تشيلسي بعدما اعتزل كرة القدم ويبلغ من العمر الآن 36 عاما، يريد استكمال مسيرته مع الكرة ولكن كأحد الملاك في أحد الأندية.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الأقرب ليستثمر فيه باتو هو نادي كولشيستر الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.

وأن باتو حضر المباراة الأخيرة للفريق ضد فليتوود يوم السبت الماضي، وذلك بصحبة رئيس النادي.

ويحتل فريق كولشيستر المركز الثامن بجدول ترتيب دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي، وعلى بعد 5 نقاط فقط من المراكز الثلاثة الأولى التي تؤهل لدوري الدرجة الثالثة.

ويأمل باتو في تأهل الفريق للدرجة الثالثة في حالة استثماره في النادي لتكون بداية دخوله عالم الاستثمار في كرة القدم.

واعتزل باتو كرة القدم في عام 2025 الماضي وكانت آخر محطة له في نادي ساو باولو.

ولعب باتو مع عدة أندية برازيلية مثل إنترناسيونالي وكورنثيانز وساو باولو، وفي أوروبا مع ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني، كما لعب في الدوري الصيني ومع أورلاندو الأمريكي.

