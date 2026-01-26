يوسف عطال يغيب عن الجزائر في كأس العالم
الإثنين، 26 يناير 2026 - 15:25
كتب : FilGoal
أعلن نادي السد القطري إصابة مدافعه الجزائري يوسف عطال بقطع في وتر أكيليس.
وبذلك سيغيب مدافع منتخب الجزائر عن كأس العالم 2026.
وتعرض عطال للإصابة خلال مواجهة فريقه ضد شباب الأهلي دبي في نهائي كأس السوبر القطري الإماراتي.
وأوضح النادي القطري أن عطال سيخضع لعملية جراحية في الايام المقبلة.
وستعتمد مدة تعافيه من الاصابة على مدى تحسن حالته.
وتتراوح فترة التعافي من إصابات القطع في وتر أكيليس ما بين 6 أشهر وعام كامل.
وينطلق المونديال يوم 11 يونيو المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
يذكر أن عطال اكتفى بالظهور لمدة 45 دقيقة مع منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب مؤخرا.
ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026 رفقة الأرجنتين والنمسا والأردن.
