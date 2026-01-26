الكونفدرالية - موقف الزمالك والمصري.. كل ما تريد معرفته بعد نهاية الجولة الثالثة

الإثنين، 26 يناير 2026 - 13:50

كتب : FilGoal

شيكو بانزا - دغموم - الزمالك - المصري

اختتمت منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بطولة الكونفدرالية، بعد عودة البطولة عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية.

وتعادل الزمالك والمصري سلبيا دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب.

وجمع فريقا الوداد المغربي واتحاد العاصمة 9 نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب المجموعتين الأولى والثانية.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثالثة على النحو التالي:

اتحاد العاصمة (الجزائر) 2 - 0 جوليبا (مالي)

زيسكو (زامبيا) 0 - 1 كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا)

نيروبي يونايتد (كينيا) 1 - 2 عزام (تنزانيا)

سان بيدرو (كوت ديفوار) 1 - 2 أولمبيك آسفي (المغرب)

سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا) 1 - 0 أوتوهو (الكونغو)

الزمالك 0 - 0 المصري

شباب بلوزداد (الجزائر) 2 - 0 ستلينبوش (جنوب إفريقيا)

الوداد (المغرب) 1 - 0 مانياما (الكونغو الديمقراطية)

ترتيب المجموعات:

المجموعة الأولى:

اتحاد العاصمة (الجزائر) 9 نقاط

أولمبيك آسفي (المغرب) 6 نقاط

سان بيدرو (كوت ديفوار) 3 نقاط

جوليبا (مالي) 0 نقاط

المجموعة الثانية:

الوداد (المغرب) 9 نقاط

مانياما (الكونغو الديمقراطية) 6 نقاط

عزام (تنزانيا) 3 نقاط

نيروبي يونايتد (كينيا) 0 نقاط

المجموعة الثالثة:

شباب بلوزداد (الجزائر) 6 نقاط

ستلينبوش (جنوب إفريقيا) 4 نقاط

سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا) 4 نقاط

أوتوهو (الكونغو) 3 نقاط

المجموعة الرابعة:

المصري 7 نقاط

الزمالك 5 نقاط

كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا) 4 نقاط

زيسكو (زامبيا) 0 نقاط

مواعيد مباريات الجولة الرابعة:

تقام كافة المباريات يوم الأحد 1 فبراير

ستلينبوش (جنوب إفريقيا) × شباب بلوزداد (الجزائر)

عزام (تنزانيا) × نيروبي يونايتد (كينيا)

سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا) × أوتوهو (الكونغو)

كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا) × زيسكو (زامبيا)

مانياما (الكونغو الديمقراطية) × الوداد (المغرب)

المصري × الزمالك

أولمبيك آسفي (المغرب) × سان بيدرو (كوت ديفوار)

جوليبا (مالي) × اتحاد العاصمة (الجزائر)

الزمالك المصري الكونفدرالية
