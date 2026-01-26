دوري أبطال إفريقيا - "الاقتراب من حسم الصدارة".. كل ما تريد معرفته بعد نهاية الجولة الثالثة

الإثنين، 26 يناير 2026 - 12:55

كتب : FilGoal

تريزيجيه - إمام عاشور - الأهلي ضد يانج أفريكانز

اختتمت منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد عودة البطولة عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية.

ونجح الأهلي في الفوز على حساب يانج أفريكانز التنزاني بثنائية نظيفة، فيما عاد بيراميدز بتعادل من المغرب أمام نهضة بركان في صراع صدارة المجموعة الأولى.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثالثة على النحو التالي:

نهضة بركان 0 - 0 بيراميدز

باور ديناموز 0 - 0 ريفرز يونايتد

الأهلي 2 - 0 يانج أفريكانز

شبيبة القبائل 0 - 0 الجيش الملكي

صنداونز 2 - 2 الهلال

سانت لوبوبو 1 - 0 اتحاد الجزائر

الملعب المالي 2 - 0 الترجي

الترجي التونسي 1 - 0 سيمبا

ترتيب المجموعات بعد الجولة الثالثة:

المجموعة الأولى:

نهضة بركان المغربي 7 نقاط

بيراميدز 7 نقاط

ريفرز يونايتد النيجيري 1 نقطة

باور ديناموز الزامبي 1 نقطة

المجموعة الثانية:

الأهلي 7 نقاط

يانج أفريكانز التنزاني 4 نقاط

الجيش الملكي المغربي 2 نقطة

شبيبة القبائل الجزائري 2 نقطة

المجموعة الثالثة:

ماميلودي صنداونز 5 نقاط

الهلال السوداني 5 نقاط

سانت لوبوبو الكونغولي 4 نقاط

اتحاد الجزائر 1 نقطة

المجموعة الرابعة:

الملعب المالي 7 نقاط

الترجي التونسي 5 نقاط

بترو دي لواندا الإنجولي 4 نقاط

سيمبا التنزاني 0 نقاط

مواعيد مباريات الجولة الرابعة:

بيراميدز × نهضة بركان الجمعة 30 يناير الساعة 6 مساءً

بترو دي لواندا الإنجولي × الملعب المالي الجمعة 30 يناير

ريفرز يونايتد × باور ديناموز الجمعة 30 يناير

اتحاد الجزائر × سانت لوبوبو الجمعة 30 يناير

سيمبا × الترجي الجمعة 30 يناير

الهلال × صنداونز الجمعة 30 يناير

يانج أفريكانز × الأهلي السبت 31 يناير الساعة 3 عصرًا

الجيش الملكي × شبيبة القبائل السبت 31 يناير الساعة 9 مساءً

