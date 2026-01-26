كونيا: مساعدة يونايتد أهم من المشاركة كأساسي أو كبديل

يعتقد ماتيوس كونيا مهاجم مانشستر يونايتد أن مساعدة الفريق أهم من أمر المشاركة في التشكيل الأساسي أو كبديل من مقاعد البدلاء.

وفاز مانشستر يونايتد على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 23 من الدوري بفضل هدف متأخر للبديل كونيا.

وقال كونيا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعرف جودة الفريق، فكل لاعب يمتلك المهارة اللازمة للعب، والجميع يرغب باللعب، بالطبع".

وأضاف "لكن القرار الأهم هو مساعدة الفريق، فالمشاركة تعني بذل كل ما في وسعك في كل دقيقة لمساعدة الفريق وزملائك".

دخل ماتيوس كونيا كبديل ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 87 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأتم الدولي البرازيلي "أعتقد أننا نجحنا في ذلك أمام أرسنال".

كان كونيا قد صنع هدفنا الثاني أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي، حيث مرر كرة عرضية متقنة إلى دورجو ليسددها في الشباك من لمسة واحدة.

وسجل ليونايتد بريان مبومو وباتريك دورجو وماتيوس كونيا، فيما سجل لأرسنال كل من ليساندرو مارتينيز (عكسي) وميكيل ميرينو.

وأصبح يونايتد أول فريق يفوز على أرسنال في ملعبه هذا الموسم بجميع المسابقات.

كما بات أول فريق يسجل 3 أهداف ضد أرسنال منذ ديسمبر 2023.

ولا يعد ذلك أول فوز لمايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد على أرسنال إذ فاز عليه من قبل في 2021 بنتيجة 3-2 في أولد ترافورد.

وواصل كاريك بدايته الرائعة مع يونايتد بعدما فاز على مانشستر سيتي الأسبوع الماضي بنتيجة 2-0.

وبعد فوز مانشستر سيتي وأستون فيلا أصبح الفارق بينهما وبين أرسنال 4 نقاط بعد انقضاء 23 جولة.

وتوقف رصيد أرسنال عند 50 نقطة في الصدارة فيما انفرد مانشستر يونايتد بالمركز الرابع برصيد 38 نقطة.

