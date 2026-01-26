مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهة إنجليزية.. و3 مباريات في الدوري السعودي

تختتم اليوم مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة إيفرتون أمام ليدز يونايتد.

كما تقام 3 مباريات في الدوري السعودي، ومباراة في الدوري الإسباني، وأخرى في الإيطالي.

يمكنك مطالعة كافة مباريات اليوم الإثنين 26 يناير من خلال الضغط هنا

مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي

إيفرتون × ليدز الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 1 HD

الدوري الإسباني

جيرونا × خيتافي الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 3 HD

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × أودينيزي الساعة 9:45 عبر قناة شاشا

الدوري السعودي

الاتحاد × الأخدود الساعة 7:30 عبر قناة ثمانية

النصر × التعاون الساعة 7:30 عبر قناة ثمانية

الحزم × ضمك الساعة 5:20 عبر قناة ثمانية