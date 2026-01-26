مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهة إنجليزية.. و3 مباريات في الدوري السعودي

الإثنين، 26 يناير 2026 - 10:53

كتب : FilGoal

جاك جريليش - إيفرتون

تختتم اليوم مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة إيفرتون أمام ليدز يونايتد.

كما تقام 3 مباريات في الدوري السعودي، ومباراة في الدوري الإسباني، وأخرى في الإيطالي.

يمكنك مطالعة كافة مباريات اليوم الإثنين 26 يناير من خلال الضغط هنا

أخبار متعلقة:
لصالح إنتر.. ماينيان يتألق ويقود ميلان للتعادل مع روما سيراميكا يضم الشيات من جمهورية شبين بمشاركة زياش وبن يدر.. الوداد يهزم مانياما الكونغولي في الكونفدرالية

مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي

إيفرتون × ليدز الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 1 HD

الدوري الإسباني

جيرونا × خيتافي الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 3 HD

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × أودينيزي الساعة 9:45 عبر قناة شاشا

الدوري السعودي

الاتحاد × الأخدود الساعة 7:30 عبر قناة ثمانية

النصر × التعاون الساعة 7:30 عبر قناة ثمانية

الحزم × ضمك الساعة 5:20 عبر قناة ثمانية

الدوري الإنجليزي الدوري السعودي مباريات اليوم
نرشح لكم
تقرير: ألكسندر باتو يرغب في الاستثمار بأحد أندية إنجلترا سكاي: اتفاق شفهي بعودة لوكاس باكيتا إلى فلامنجو البرازيلي "نأسف لرحيله المفاجئ".. دورتموند يعلن عودة أنسيلمينو إلى تشيلسي كونيا: مساعدة يونايتد أهم من المشاركة كأساسي أو كبديل ماجواير: جمهور مانشستر يونايتد يستحق هذه الانتصارات أوديجارد: لا نزال في صدارة الدوري ولكن يجب أن ننهض سريعا كاريك: الشعور الجماعي بالفوز على أرسنال رائعا أرتيتا: مانشستر يونايتد فاز علينا بطريقة غريبة جدا
أخر الأخبار
كما كشف في الجول - الثالثة.. بيراميدز يضم باسكال فيري 10 دقيقة | ميركاتو
أمم إفريقيا تسجل عددا قياسيا في الرعاة والقنوات الناقلة.. وطفرة تسويقية 21 دقيقة | أمم إفريقيا
تقرير: نابولي يرغب في ضم لوكمان.. وأتالانتا يخفض مطالبه 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
تيديسكو: انتقال النصيري لـ يوفنتوس؟ نريد دعم مركز الهجوم 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: إصابة بلال عطية في أول تدريب له مع هانوفر بكسر في الأنف 48 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: ألكسندر باتو يرغب في الاستثمار بأحد أندية إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
بايرن يبدأ التفاوض مع هاري كين من أجل تمديد عقده ساعة | الكرة الأوروبية
روديجر يعود لتدريبات ريال مدريد.. وشكوك حول مشاركته أمام بنفيكا ورايو فايكانو 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم 4 مراكز.. المغرب الأول على إفريقيا والثامن عالميا
/articles/522044/مواعيد-مباريات-اليوم-والقنوات-الناقلة-مواجهة-إنجليزية-و3-مباريات-في-الدوري-السعودي