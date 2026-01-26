مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهة إنجليزية.. و3 مباريات في الدوري السعودي
الإثنين، 26 يناير 2026 - 10:53
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة إيفرتون أمام ليدز يونايتد.
كما تقام 3 مباريات في الدوري السعودي، ومباراة في الدوري الإسباني، وأخرى في الإيطالي.
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
إيفرتون × ليدز الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 1 HD
الدوري الإسباني
جيرونا × خيتافي الساعة 10 مساءً عبر قناة beIN SPORTS 3 HD
الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا × أودينيزي الساعة 9:45 عبر قناة شاشا
الدوري السعودي
الاتحاد × الأخدود الساعة 7:30 عبر قناة ثمانية
النصر × التعاون الساعة 7:30 عبر قناة ثمانية
الحزم × ضمك الساعة 5:20 عبر قناة ثمانية
