بمشاركة زياش وبن يدر.. الوداد يهزم مانياما الكونغولي في الكونفدرالية

فاز الوداد المغربي على ضيفه مانياما الكونغولي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وانتصر الوداد في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، بهدف متأخر سجله المدافع محمد مفيد.

وشهد المباراة الظهور الأول للمهاجم الفرنسي وسام بن يدر الذي انضم للوداد في الانتقالات الشتوية الجارية.

وأيضا مشاركة أولى للنجم المغربي حكيم زياش الذي انضم للوداد حديثا أيضا.

يذكر أن الوداد كان وضم نور الدين أمرابط في الصيف الماضي وشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية.

ويتصدر الوداد المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن مانياما، ويأتي عزام التنزاني في المركز الثالث بـ3 نقاط وأخيرا نيروبي الكيني دون نقاط.