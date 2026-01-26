بمشاركة زياش وبن يدر.. الوداد يهزم مانياما الكونغولي في الكونفدرالية

الإثنين، 26 يناير 2026 - 00:22

كتب : FilGoal

حكيم زياش - نور الدين أمرابط

فاز الوداد المغربي على ضيفه مانياما الكونغولي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

حكيم زياش

النادي : الوداد الرياضي

الوداد الرياضي

وانتصر الوداد في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، بهدف متأخر سجله المدافع محمد مفيد.

وشهد المباراة الظهور الأول للمهاجم الفرنسي وسام بن يدر الذي انضم للوداد في الانتقالات الشتوية الجارية.

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - معتمد جمال: كايد لم يعترض على خروجه.. وهدفنا صدارة المجموعة الكونفدرالية - الكوكي: كان ينقصنا التركيز للتسجيل في الزمالك

وأيضا مشاركة أولى للنجم المغربي حكيم زياش الذي انضم للوداد حديثا أيضا.

يذكر أن الوداد كان وضم نور الدين أمرابط في الصيف الماضي وشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية.

ويتصدر الوداد المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن مانياما، ويأتي عزام التنزاني في المركز الثالث بـ3 نقاط وأخيرا نيروبي الكيني دون نقاط.

الكونفدرالية حكيم زياش الوداد المغربي
نرشح لكم
الكونفدرالية - معتمد جمال: كايد لم يعترض على خروجه.. وهدفنا صدارة المجموعة الكونفدرالية - الكوكي: كان ينقصنا التركيز للتسجيل في الزمالك الكونفدرالية - الدباغ: لهذه الأسباب لم نظهر بالشكل الأمثل إبراهيم صلاح: الغيابات أثرت على الزمالك أمام المصري الكونفدرالية - انتهت كما بدأت.. الزمالك يتعادل مع المصري دون أهداف انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) المصري تشكيل الزمالك – إسماعيل في الوسط والجزيري يقود الهجوم ضد المصري في الكونفدرالية تشكيل المصري - الثلاثي الجديد أساسي ضد الزمالك في الكونفدرالية.. وصلاح محسن في الهجوم
أخر الأخبار
لصالح إنتر.. ماينيان يتألق ويقود ميلان للتعادل مع روما 3 ساعة | الكرة الأوروبية
سيراميكا يضم الشيات من جمهورية شبين 3 ساعة | الدوري المصري
بمشاركة زياش وبن يدر.. الوداد يهزم مانياما الكونغولي في الكونفدرالية 3 ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - معتمد جمال: كايد لم يعترض على خروجه.. وهدفنا صدارة المجموعة 4 ساعة | الكرة الإفريقية
الدرندلي: حسام حسن طلب الحصول على فترة أطول لمعسكر المنتخب قبل كأس العالم 4 ساعة | منتخب مصر
الكونفدرالية - الكوكي: كان ينقصنا التركيز للتسجيل في الزمالك 4 ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - الدباغ: لهذه الأسباب لم نظهر بالشكل الأمثل 4 ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم صلاح: الغيابات أثرت على الزمالك أمام المصري 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 3 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/522041/بمشاركة-زياش-وبن-يدر-الوداد-يهزم-مانياما-الكونغولي-في-الكونفدرالية