بمشاركة زياش وبن يدر.. الوداد يهزم مانياما الكونغولي في الكونفدرالية
الإثنين، 26 يناير 2026 - 00:22
كتب : FilGoal
فاز الوداد المغربي على ضيفه مانياما الكونغولي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
حكيم زياش
النادي : الوداد الرياضي
وانتصر الوداد في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، بهدف متأخر سجله المدافع محمد مفيد.
وشهد المباراة الظهور الأول للمهاجم الفرنسي وسام بن يدر الذي انضم للوداد في الانتقالات الشتوية الجارية.
وأيضا مشاركة أولى للنجم المغربي حكيم زياش الذي انضم للوداد حديثا أيضا.
يذكر أن الوداد كان وضم نور الدين أمرابط في الصيف الماضي وشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية.
ويتصدر الوداد المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن مانياما، ويأتي عزام التنزاني في المركز الثالث بـ3 نقاط وأخيرا نيروبي الكيني دون نقاط.
