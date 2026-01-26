الكونفدرالية - معتمد جمال: كايد لم يعترض على خروجه.. وهدفنا صدارة المجموعة

الإثنين، 26 يناير 2026 - 00:11

كتب : FilGoal

معتمد جمال

شدد معتمد جمال المدير الفني للزمالك أن آدم كايد لاعب الفريق لم يعترض على استبداله في مباراة المصري.

وتعادل الزمالك مع المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وقال معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي: "لا أريد إعطاء مبررات، لكن ظروفنا أصعب من المصري ونفتقد للعديد من اللاعبين لأسباب مختلفة".

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - الكوكي: كان ينقصنا التركيز للتسجيل في الزمالك إبراهيم صلاح: الغيابات أثرت على الزمالك أمام المصري الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بتروجت المقبلة والقناة الناقلة الكونفدرالية - انتهت كما بدأت.. الزمالك يتعادل مع المصري دون أهداف

وأضاف "كنا نتمنى أن يحالفنا التوفيق في اللقاء، والتعادل نتيجة عادلة للفريقين، على الرغم من أن الزمالك والمصري لعبا لتحقيق الفوز".

وتابع "أشكر الجماهير التي حضرت لمؤازرة الفريق في اللقاء رغم حالة الطقس وتوقيت المباراة، وهذا ليس غريبًا على جمهور الزمالك".

وأكمل "كل مباراة لها ظروفها، ونستعد وفقًا للفريق المنافس، ولدينا مباراة بعد 48 ساعة أمام بتروجت في الدوري".

وواصل "آدم كايد لم يعترض على استبداله، هو لاعب مهذب وطلب مني أن يستمر لمدة 10 دقائق إضافية ولكني أخبرته بأن هذا أفضل توقيت لاستبداله في اللقاء".

واستمر "لا أريد أن أظلم أحمد حمدي ومحمد السيد، لأنهما لم يشاركان منذ 3 أشهر، وسعيد بعودتهما ومستواهما في لقاء المصري".

وأردف "حاولنا رفع معدلات اللياقة البدنية لنظهر بشكل أفضل".

وأنهى حديثه قائلا: "الزمالك فريق كبير وقادر على المنافسة، والوضع أصعب في المجموعة لكن الأمور ليست سيئة، وهدفنا اعتلاء الصدارة".

وتعد هذه المباراة هي الثالثة بينهما في البطولات الإفريقية.

وفاز الزمالك في مباراتين ويعتبر هذا التعادل هو الأول بينهما قاريا.

وشارك ثلاثي المصري الجديد أسامة زمراوي وعميد صوافطة ومصطفى العش للمرة الأولى.

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.

الزمالك الكونفدرالية المصري
نرشح لكم
بمشاركة زياش وبن يدر.. الوداد يهزم مانياما الكونغولي في الكونفدرالية الكونفدرالية - الكوكي: كان ينقصنا التركيز للتسجيل في الزمالك الكونفدرالية - الدباغ: لهذه الأسباب لم نظهر بالشكل الأمثل إبراهيم صلاح: الغيابات أثرت على الزمالك أمام المصري الكونفدرالية - انتهت كما بدأت.. الزمالك يتعادل مع المصري دون أهداف انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) المصري تشكيل الزمالك – إسماعيل في الوسط والجزيري يقود الهجوم ضد المصري في الكونفدرالية تشكيل المصري - الثلاثي الجديد أساسي ضد الزمالك في الكونفدرالية.. وصلاح محسن في الهجوم
أخر الأخبار
لصالح إنتر.. ماينيان يتألق ويقود ميلان للتعادل مع روما 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيراميكا يضم الشيات من جمهورية شبين 39 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة زياش وبن يدر.. الوداد يهزم مانياما الكونغولي في الكونفدرالية 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - معتمد جمال: كايد لم يعترض على خروجه.. وهدفنا صدارة المجموعة 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدرندلي: حسام حسن طلب الحصول على فترة أطول لمعسكر المنتخب قبل كأس العالم ساعة | منتخب مصر
الكونفدرالية - الكوكي: كان ينقصنا التركيز للتسجيل في الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - الدباغ: لهذه الأسباب لم نظهر بالشكل الأمثل ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم صلاح: الغيابات أثرت على الزمالك أمام المصري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 3 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/522040/الكونفدرالية-معتمد-جمال-كايد-لم-يعترض-على-خروجه-وهدفنا-صدارة-المجموعة