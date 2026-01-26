الكونفدرالية - معتمد جمال: كايد لم يعترض على خروجه.. وهدفنا صدارة المجموعة

شدد معتمد جمال المدير الفني للزمالك أن آدم كايد لاعب الفريق لم يعترض على استبداله في مباراة المصري.

وتعادل الزمالك مع المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وقال معتمد جمال خلال المؤتمر الصحفي: "لا أريد إعطاء مبررات، لكن ظروفنا أصعب من المصري ونفتقد للعديد من اللاعبين لأسباب مختلفة".

وأضاف "كنا نتمنى أن يحالفنا التوفيق في اللقاء، والتعادل نتيجة عادلة للفريقين، على الرغم من أن الزمالك والمصري لعبا لتحقيق الفوز".

وتابع "أشكر الجماهير التي حضرت لمؤازرة الفريق في اللقاء رغم حالة الطقس وتوقيت المباراة، وهذا ليس غريبًا على جمهور الزمالك".

وأكمل "كل مباراة لها ظروفها، ونستعد وفقًا للفريق المنافس، ولدينا مباراة بعد 48 ساعة أمام بتروجت في الدوري".

وواصل "آدم كايد لم يعترض على استبداله، هو لاعب مهذب وطلب مني أن يستمر لمدة 10 دقائق إضافية ولكني أخبرته بأن هذا أفضل توقيت لاستبداله في اللقاء".

واستمر "لا أريد أن أظلم أحمد حمدي ومحمد السيد، لأنهما لم يشاركان منذ 3 أشهر، وسعيد بعودتهما ومستواهما في لقاء المصري".

وأردف "حاولنا رفع معدلات اللياقة البدنية لنظهر بشكل أفضل".

وأنهى حديثه قائلا: "الزمالك فريق كبير وقادر على المنافسة، والوضع أصعب في المجموعة لكن الأمور ليست سيئة، وهدفنا اعتلاء الصدارة".

وتعد هذه المباراة هي الثالثة بينهما في البطولات الإفريقية.

وفاز الزمالك في مباراتين ويعتبر هذا التعادل هو الأول بينهما قاريا.

وشارك ثلاثي المصري الجديد أسامة زمراوي وعميد صوافطة ومصطفى العش للمرة الأولى.

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.