الكونفدرالية - الكوكي: كان ينقصنا التركيز للتسجيل في الزمالك

الأحد، 25 يناير 2026 - 23:41

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي

أوضح نبيل الكوكي المدير الفني للمصري أن فريقه افتقد التركيز للتسجيل في مرمى الزمالك.

وتعادل الزمالك مع المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وقال المدرب التونسي خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة على المستوى التكتيكية، في بعض المباريات لا يهم الأداء بل الفوز والتأهل".

وأضاف "سيطرنا على نصف الملعب وصنعنا الفرص وكان ينقصنا التركيز للتسجيل، لكن نظل في الصدارة بهذه النقطة خاصة ضد فريق من الأعرق في إفريقيا".

وأنهى حديثه قائلا: "النقطة ترضينا لأننا بقينا في الصدارة وكنا نأمل في الفوز، المباراة بمثابة كلاسيكو في مصر".

وتعد هذه المباراة هي الثالثة بينهما في البطولات الإفريقية.

وفاز الزمالك في مباراتين ويعتبر هذا التعادل هو الأول بينهما قاريا.

وشارك ثلاثي المصري الجديد أسامة زمراوي وعميد صوافطة ومصطفى العش للمرة الأولى.

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.

الزمالك المصري الكونفدرالية نبيل الكوكي
