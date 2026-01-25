الكونفدرالية - الدباغ: لهذه الأسباب لم نظهر بالشكل الأمثل

الأحد، 25 يناير 2026 - 23:32

كتب : FilGoal

هدف عدي الدباغ

كشف عدي الدباغ لاعب الزمالك أسباب عدم الظهور بالشكل الأمثل ضد المصري في الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك مع المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وقال اللاعب الفلسطيني عبر بي إن سبورتس: "كنا نستهدف الحصول على نقاط المباراة لتصدر المجموعة ومعرفتنا بأهمية اللقاء".

أخبار متعلقة:
إبراهيم صلاح: الغيابات أثرت على الزمالك أمام المصري الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد بتروجت المقبلة والقناة الناقلة الكونفدرالية - انتهت كما بدأت.. الزمالك يتعادل مع المصري دون أهداف الأهلي القطري ينفي رغبته في التعاقد مع سيف جعفر من الزمالك

وأضاف "الفريقان دافعا في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني كنا أفضل لكن لم نوفق في التسجيل وتحقيق الفوز".

وتابع "عودة اللاعبين من المنتخبات والغيابات للإصابات والتوقف الطويل أسباب عدم الظهور بالشكل الأمثل".

وأنهى حديثه قائلا: "نفكر أولا في المباراة المقبلة في الدوري ثم سنركز على مباراة المصري في الكونفدرالية".

وتعد هذه المباراة هي الثالثة بينهما في البطولات الإفريقية.

وفاز الزمالك في مباراتين ويعتبر هذا التعادل هو الأول بينهما قاريا.

وشارك ثلاثي المصري الجديد أسامة زمراوي وعميد صوافطة ومصطفى العش للمرة الأولى.

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.

الزمالك المصري الكونفدرالية عدي الدباغ
نرشح لكم
بمشاركة زياش وبن يدر.. الوداد يهزم مانياما الكونغولي في الكونفدرالية الكونفدرالية - معتمد جمال: كايد لم يعترض على خروجه.. وهدفنا صدارة المجموعة الكونفدرالية - الكوكي: كان ينقصنا التركيز للتسجيل في الزمالك إبراهيم صلاح: الغيابات أثرت على الزمالك أمام المصري الكونفدرالية - انتهت كما بدأت.. الزمالك يتعادل مع المصري دون أهداف انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) المصري تشكيل الزمالك – إسماعيل في الوسط والجزيري يقود الهجوم ضد المصري في الكونفدرالية تشكيل المصري - الثلاثي الجديد أساسي ضد الزمالك في الكونفدرالية.. وصلاح محسن في الهجوم
أخر الأخبار
لصالح إنتر.. ماينيان يتألق ويقود ميلان للتعادل مع روما 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيراميكا يضم الشيات من جمهورية شبين 38 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة زياش وبن يدر.. الوداد يهزم مانياما الكونغولي في الكونفدرالية 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - معتمد جمال: كايد لم يعترض على خروجه.. وهدفنا صدارة المجموعة 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدرندلي: حسام حسن طلب الحصول على فترة أطول لمعسكر المنتخب قبل كأس العالم ساعة | منتخب مصر
الكونفدرالية - الكوكي: كان ينقصنا التركيز للتسجيل في الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - الدباغ: لهذه الأسباب لم نظهر بالشكل الأمثل ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم صلاح: الغيابات أثرت على الزمالك أمام المصري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 3 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/522037/الكونفدرالية-الدباغ-لهذه-الأسباب-لم-نظهر-بالشكل-الأمثل