الكونفدرالية - الدباغ: لهذه الأسباب لم نظهر بالشكل الأمثل

كشف عدي الدباغ لاعب الزمالك أسباب عدم الظهور بالشكل الأمثل ضد المصري في الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك مع المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وقال اللاعب الفلسطيني عبر بي إن سبورتس: "كنا نستهدف الحصول على نقاط المباراة لتصدر المجموعة ومعرفتنا بأهمية اللقاء".

وأضاف "الفريقان دافعا في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني كنا أفضل لكن لم نوفق في التسجيل وتحقيق الفوز".

وتابع "عودة اللاعبين من المنتخبات والغيابات للإصابات والتوقف الطويل أسباب عدم الظهور بالشكل الأمثل".

وأنهى حديثه قائلا: "نفكر أولا في المباراة المقبلة في الدوري ثم سنركز على مباراة المصري في الكونفدرالية".

وتعد هذه المباراة هي الثالثة بينهما في البطولات الإفريقية.

وفاز الزمالك في مباراتين ويعتبر هذا التعادل هو الأول بينهما قاريا.

وشارك ثلاثي المصري الجديد أسامة زمراوي وعميد صوافطة ومصطفى العش للمرة الأولى.

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.