الكونفدرالية - انتهت كما بدأت.. الزمالك يتعادل مع المصري دون أهداف

الأحد، 25 يناير 2026 - 23:03

كتب : محمد رؤوف

أسامة زمراوي - إيشو - المصري - الزمالك

تعادل الزمالك مع المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة بينهما في البطولات الإفريقية.

وفاز الزمالك في مباراتين ويعتبر هذا التعادل هو الأول بينهما قاريا.

وشارك ثلاثي المصري الجديد أسامة زمراوي وعميد صوافطة ومصطفى العش للمرة الأولى.

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.

وصف المباراة

بدأت المباراة بتوازن كبير بين الفريقين ولم تصنع أي فرص خطيرة تذكر.

وحصل حسن علي لاعب المصري على بطاقة صفراء في الدقيقة 18 بعد تدخل قوي على جوان بيزيرا.

وفي الدقيقة 26 تصدى محمد عواد لكرة خطيرة بعد لمسة من إيشو.

وفي الدقيقة 32 أنقذ محمود حمدي فرصة هدف بعد تسديدة من بيزرا.

ولم يختلف الأمر كثيرا في الشوط الثاني إذ سدد شيكو بانزا كرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 58.

وأجرى معتمد جمال المدير الفني للزمالك تبديلين بخروج آدم كايد ودخول عدي الدباغ ومحمد السيد في الدقيقة 60.

وسدد صلاح محسن بعد دقيقتين كرة خطيرة علت المرمى قليلا.

وأجرى نبيل الكوكي مدرب المصري تبديلين أسامة زمراوي وحسن علي بمنذر طمين ومحمود حمادة في الدقيقة 64.

وبعد 9 دقائق جاء التبديل الثالث من المصري بدخول عمر الساعي وخروج عميد الصوافطة.

وسدد محمد إسماعيل كرة قوية من مسافة بعيدة تصدى لها محمود حمدي 75.

وبعد 3 دقائق تصدى محمود حمدي كرة رأسية من محمد إسماعيل.

وفي الدقيقة 81 خرج جوان بيزيرا ومحمد إبراهيم ودخل أحمد حمدي وأحمد شريف.

ولم يهدد أي فريق مرمى الآخر وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف.

الزمالك المصري الكونفدرالية
