ماجواير: جمهور مانشستر يونايتد يستحق هذه الانتصارات

يرى هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد أن جمهور فريقه يستحق الانتصار على أرسنال ومن قبله مانشستر سيتي بعد فترة من النتائج السلبية.

وفاز مانشستر يونايتد على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 23 من الدوري.

وقال ماجواير عبر سكاي سبورتس: "الفوز على أرسنال كان مهما للغاية، الفوز في الدربي في ملعبنا كان محفزا جدا لنا، ولذلك كان يجب أن نثبت أنفسنا اليوم".

وأضاف "تحدثنا عن ذلك قبل المباراة فنحن قادمون لمواجهة متصدر الدوري الذي يقدم أداء مميزا هذا الموسم".

وأكمل "كاريك جاء وكان رائعا معنا وجدد طاقة اللاعبين، فزنا في مباراتين على مانشستر سيتي وأرسنال وكل شخص ربما كان يعتقد أننا لن نحصد أي نقطة منهما، ولذلك الفوز كان رائعا".

وأوضح "لدينا الآن عناصر أكثر بعد عودة اللاعبين من كأس الأمم الإفريقية، ولاعبين آخرين مثل كونيا الذي يأتي من مقاعد البدلاء، وأنا متأكد أنه لم يكن سعيدًا بالجلوس على الدكة في المباريات الأخيرة، وأعرف كيف يريد اللعب، لكنه أحدث الفارق في المباراتين".

وأردف "لقد شارك ضد سيتي وغير مجرى المباراة، واليوم فعل ذلك مرة أخرى. هذا يوضح عمق القائمة وعدد اللاعبين الهجوميين القادرين على التغيير من مقاعد البدلاء".

وأتم تصريحاته "هذه الجماهير تستحق ذلك. كانت السنوات القليلة الماضية صعبة عليهم، ونتائج مثل الأسبوع الماضي وهذا المساء هي ما يستحقونه".

