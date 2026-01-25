أوديجارد: لا نزال في صدارة الدوري ولكن يجب أن ننهض سريعا

الأحد، 25 يناير 2026 - 22:26

شدد مارتن أوديجارد لاعب وسط وقائد أرسنال على ضرورة عودة فريقه سريعا لطريق الانتصارات بعد الخسارة من مانشستر يوناتيد.

وفاز مانشستر يونايتد على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 23 من الدوري.

وقال أوديجارد عبر سكاي سبورتس: "لم يكن ذلك جيدًا بما يكفي منا ونحتاج لبعض الوقت لتحليل الأمر، كان يجب أن نقدم ما هو أفضل، لكن الآن هو وقت التكاتف أكثر ومواصلة العمل، ودفع بعضنا البعض أكثر والعودة من جديد".

وأضاف "في الشوط الأول كنا الفريق الأفضل، سجلنا هدفًا وسيطرنا لكن كانت هناك الكثير من التمريرات المقطوعة. تمكنا من الوصول إلى 2-2 لكنهم سجلوا مباشرة بعد ذلك".

وأكمل "لن تكون الأمور سهلة أبدًا في الدوري ونحن نعلم ذلك، أعتقد أننا كنا مستعدين جيدًا للمباراة وبدأناها بشكل جيد، وفي الشوط الثاني قلت الفاعلية".

وأوضح "الأداء كان بالتأكيد يجب أن يكون أفضل من جانبنا وعلينا أن نستفيد من الدرس ونواصل العمل".

وأتم تصريحاته "كل مباراة تمثل تحديًا كبيرًا، وهذا جزء من كرة القدم. ما زلنا في صدارة الدوري لذا علينا أن نستمر وننهض سريعًا، فهذا هو العلاج الوحيد".

وتوقف رصيد أرسنال عند 50 نقطة في الصدارة فيما انفرد مانشستر يونايتد بالمركز الرابع برصيد 38 نقطة.

