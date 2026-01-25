كاريك: الشعور الجماعي بالفوز على أرسنال رائعا

عبر مايكل كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد عن سعادته بفوز فريقه على أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال كاريك عبر سكاي سبورتس:"فهمنا أن بداية المباراة ستكون هكذا رغم محاولاتنا لتغيير اللعب لصالحنا. أعتقد أننا فهمنا كيف ستسير المباراة".

وأضاف "شعرت أننا بدأنا في السيطرة على الكرة وحافظنا على هدوئنا، وحققنا بعض اللحظات التي منحتنا الثقة أيضًا".

وأكمل "كنا نمر بفترة جيدة وبدأنا ندخل أجواء المباراة عندما سجلوا، وكان ذلك مخيبًا للآمال. ومع ذلك، أظهرنا الشخصية للعودة وكان هناك مراحل في المباراة حيث كان علينا الدفاع. يجعلونك تدافع عن المنطقة بشكل كبير، وهذا تحدٍ أحيانًا، لكنني شعرت أن لدينا ما يكفي في المباراة لنستمر في الثقة وكنت دائمًا واثقًا من قدرتنا على التسجيل".

وأشار "ونحن في ملعب الخصم كان علينا إيجاد الحافز بأنفسنا، وجماهيرنا كانت مذهلة. هناك عنصر اللعب خارج الديار وفهم مراحل المباراة وكيف ستتطور، والصبر والانضباط في الوقت المناسب. استحوذنا على الكرة جيدًا في بعض الأوقات ولعبنا للأمام بشكل إيجابي وحصلنا على مكافآت من ذلك".

واستكمل "لقد مرت 10 أيام فقط، ونعلم أنه لا يمكن أن يكون كل شيء مثاليًا. لا يمكنك أن تتوقع السيطرة على الكرة فورًا هنا. نحن في بداية الطريق وهذا نقطة انطلاق جيدة، لكن علينا بناء طبقات إضافية، وسنسعى لفعل ذلك في الأسابيع القادمة."

وعن كيف غير مستوى مانشستر قال "أعطي الكثير من الفضل للجهاز الفني واللاعبين من حيث مدى استثمارهم واشتراكهم الكامل. من الجيد محاولة مساعدتهم وإخبارهم بأشياء معينة، لكن عليهم أن يعيشوها وقد فعلوا ذلك".

وأوضح "يمكنك أن ترى ذلك في اللاعبين الذين يخرجون من مقاعد البدلاء، إنه شعور جماعي. إنه رائع عندما تتوحد الأمور ويشارك الجميع ويمكننا الاحتفال مع الجماهير في النهاية. هذا مهم ولحظة كبيرة. أطفالي كانوا هناك، لم يعودوا أطفالًا بعد الآن، وهذا بحد ذاته عاطفي، إنه الشغف، والإثارة في هذا النوع من المباريات، والخروج بالنصر أمر رائع".

وأتم تصريحاته عن إمكانية استمراره في الموسم المقبل قائلا "أستمتع بذلك. إنها وضعية رائعة أن تكون فيها، ما سيحدث بعد ذلك لن أجيب عنه كل أسبوع. أستمتع بما أقوم به وسأواصل فعل ما بوسعي".

