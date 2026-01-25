أرتيتا: مانشستر يونايتد فاز علينا بطريقة غريبة جدا

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تعجبه من الطريقة التي فاز بها مانشستر يونايتد على فريقه في الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 23 من الدوري.

وتوقف رصيد أرسنال عند 50 نقطة في الصدارة فيما انفرد مانشستر يونايتد بالمركز الرابع برصيد 38 نقطة.

وقال أرتيتا عبر سكاي سبورتس: "أولا علينا أن نهنئ مانشستر يونايتد على الفوز، لقد حدث ذلك بطريقة غريبة جدا".

وأضاف "سيطرنا على اللعب بشكل كبير في أول 30 دقيقة وسجلنا الهدف، ثم سجلوا التعادل وهو الهدف الذي أعاد لهم الطاقة، بعدها انخفض مستوانا بالكرة ثم سجلوا هدفين بطريقة رائعة تحتاجها دائما في المباريات الكبيرة".

وأكمل "عندما أصبحت النتيجة 2-2 شعرت أن المباراة عادت لكن بتمريرة طويلة واحدة ثم تمرير إلى كونيا سجل هدف الفوز، لذلك فهي هزيمة مؤلمة جدا".

وأشار "اللاعبون قدموا لنا الكثير من السعادة والأداء، وهم يستحقون أن تذكرهم بمدى جودتهم".

وأكد "علينا أن نتعلم من ذلك. الهزائم جزء من الفوز، ويجب أن تتقبلها وتذكّر اللاعبين بمدى جودتهم. عندما تتعادل أو لا تفوز أو تخسر، فهنا يجب أن تظهر روح الجماعة والوحدة".

وأتم تصريحاته "وللوصول إلى ما نريد، فإن الهزائم جزء من ذلك بالنسبة لنا كما بالنسبة لأي فريق. علينا أن نفعل التفاصيل الصغيرة بشكل أفضل مما فعلناه اليوم، ولكن أحيانًا مع الأهداف عليك أن تمنح الفضل للمنافس".

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com