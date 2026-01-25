كاريك فعل ما عجز عنه الجميع.. مانشستر يونايتد يصعق أرسنال في الإمارات بثلاثية

حقق مانشستر يونايتد الفوز على أرسنال بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي في لقاء أقيم على ملعب الإمارات.

سجل ليونايتد بريان مبومو وباتريك دورجو وماتيوس كونيا، فيما سجل لأرسنال كل من ليساندرو مارتينيز (عكسي) وميكيل ميرينو.

وأصبح يونايتد أول فريق يفوز على أرسنال في ملعبه هذا الموسم بجميع المسابقات.

كما بات أول فريق يسجل 3 أهداف ضد أرسنال منذ ديسمبر 2023.

ولا يعد ذلك أول فوز لمايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد على أرسنال إذ فاز عليه من قبل في 2021 بنتيجة 3-2 في أولد ترافورد.

وواصل كاريك بدايته الرائعة مع يونايتد بعدما فاز على مانشستر سيتي الأسبوع الماضي بنتيجة 2-0.

وبعد فوز مانشستر سيتي وأستون فيلا أصبح الفارق بينهما وبين أرسنال 4 نقاط بعد انقضاء 23 جولة.

وتوقف رصيد أرسنال عند 50 نقطة في الصدارة فيما انفرد مانشستر يونايتد بالمركز الرابع برصيد 38 نقطة.

























التشكيل

بدأ جابرييل جيسوس في هجوم أرسنال وعاد الإكوادوري بييرو هينكابي للتواجد في الدفاع.

في المقابل اعتمد مايكل كاريك المدير الفني لـ مانشستر يونايتد على نفس التشكيل دون أي تغييرات.

وبدأ بريان مبومو في الهجوم فيما جلس على مقاعد البدلاء كل من بنجامين سيسكو وماتيوس كونيا.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين، وفي الدقيقة 18 جاء أول تهديد حقيقي، رأسية من زومبينيدي حولها لامينس ببراعة لركنية.

وفي الدقيقة 29 حوّل ليساندرو مارتينيز عرضية مارتن أوديجارد بالخطأ هدف التقدم لأرسنال.

video:3

وتدخل ويليام ساليبا في الوقت المناسب أمام برونو فيرنانديز مانعا أياه من التصويب بسهولة فأهدر البرتغالي انفرادا في مواجهة الحارس في الدقيقة 34.

وبعد 3 دقائق استغل بريان مبومو تمريرة خاطئة من زوبيميندي وانفرد وراوغ وسدد كرة أرضية في الشباك مدركا التعادل للضيوف.

هدف هو الـ 50 لمبومو في الدوري الإنجليزي.

وأصبح أول لاعب في مانشستر يونايتد يسجل ضد أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول في موسم واحد منذ ماركوس راشفورد في 2022-23.

video:1

شوط أول انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1.

الشوط الثاني بدأ سريعا، سلسلة تمريرات بين برونو فيرنانديز وباتريك دورجو انتهت بتصويبة مدوية من الدنماركي في شباك رايا أعلنت هدف يونايتد الثاني في الدقيقة 51.

ووصل برونو للمساهمة رقم 200 في المباراة رقم 312 في الدوري الإنجليزي بتسجيل 103 هدفا وصناعة 97.

فيما ساهم دورجو بـ 5 أهداف في آخر 7 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بتسجيل 3 وصناعة 2.

video:2

رد ميكيل أرتيتا المدير الفني بـ 4 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 58 للعودة في اللقاء وزيادة الضغط الهجومي.

فشارك بن وأين وفيكتور جيوكيريس وميكيل ميرينو وإيبريتشي إيزي بدلا من هينكابي وجيسوس وأوديجارد وزوبيميندي.

وفي الدقيقة 69 شارك ماتيوس كونيا بدلا من مبومو.

ضغط أرسنال بقوة بحثا عن التعادل لكن دون خطورة محققة في ظل بسالة من دفاع يونايتد.

واختتم أرتيتا تدخلاته في أرض الملعب بمشاركة نوني مادويكي بدلا من تروسارد.

وشارك بنجامين سيسكو بدلا من دورجو في الدقيقة 81 بسبب الإصابة.

وفي الدقيقة 83 منع لامينس تصويبة أرضية قوية من ساكا وحولها لركنية.

الركنية استغلها أرسنال وسجل منها هدف التعادل عن طريق البديل ميرينو مستفيدا من التخبط الدفاعي في الدقيقة 84.

لكن سعادة أرسنال بالعودة لنقطة الصفر لم تدم كثيرا، يونايتد قلب الطاولة مجددا بتسديدة أرضية قوية من كونيا على يسار رايا سكنت الشباك في الدقيقة 87.

ماتيوس كونيا يضع مانشستر يونايتد في المقدمة ⚽🔥 آرسنال 2️⃣ – 3️⃣ مانشستر يونايتد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/7GAYLpyc9s — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2026

وأكمل كاريك تغييراته بمشاركة نصير مزراوي بدلا من أماد ديالو لمزيد من التأمين الدفاعي في الدقيقة 88.

احتسب الحكم 7 دقائق وقت بدلا من الضائع وزاد ضغط أرسنال وتراجع مانشستر، لم تشهد أي جديد ليظفر يونايتد بـ 3 نقاط من ملعب الإمارات.