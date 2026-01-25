انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(3) مانشستر يونايتد.. فوز الشياطين الحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 87: جووووووووووول كونيا وتسديدة قوية على يسار الحارس والثالث ليونايتد

ق 84: جوووول التعاااادل ميكيل ميرينو يتعادل من ركنية لأرسنال

ق 83: لامينس يمنع تصويبة أرضية قوية من ساكا

ق 58: 4 تغييرات لأرسنال

ق 51: جووووول رااااائع دورجو يسجل الثاني ليونايتد بتصويبة صاروخية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: جووووول يونايتد يتعادل عن طريق مبومو الذي انفرد واستغل خطأ زومبيندي وسجل في الشباك.

ق 34: جووول برونو لا يستغل خطأ الدفاع وينفرد ويسدد كرة تمر بجوار القائم

ق 29: جوووول أوووول عكسي عن طريق ليساندرو مارتينيز بعد عرضية أوديجارد

ق 18: رأسية من زوبيميندي يتصدى لها لامينس ببراعة ويحولها لركنية.

بداية اللقاء