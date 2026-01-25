الانتصارات مستمرة مع روسينيور.. تشيلسي يضرب كريستال بالاس بثلاثية

واصل تشيلسي الانتصارات في الدوري الإنجليزي مع مدربه الجديد ليام روسينيور بعدما فاز على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز تشيلسي على كريستال بالاس في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 23 من الدوري، والتي أقيمت بملعب سيلهريست بارك.

ويعد الفوز هو الثاني على التوالي لتشيلسي في الدوري الإنجليزي مع مدربه الجديد، بعد الانتصار في المباراة الماضية على برينتفورد.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 37 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 28 في المركز الـ18.

ثلاثية تشيلسي سجلها كل من إستيفاو وجواو بيدرو، وإنزو فيرنانديز من ركلة جزاء.

بينما سجل هدف كريستال بالاس اللاعب كريس ريشتاردز.

ولم يخسر تشيلسي آخر 17 مباراة له في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس.

وأصبح البرازيلي إستيفاو ثاني أصغر لاعب في تشيلسي يسجل هدفا ويصنع آخر في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي وهو عمره 18 عاما و276 يوما، بعد نيل شيبرلي في عمر 18 عاما و164 يوما.

كما أصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف مع تشيلسي وهو عمره أقل من 18 عاما، برصيد 6 أهداف متفوقا على كالوم هودسون أودوي ومارك جويو.

في مباراة أخرى فاز أستون فيلا على نيوكاسل بثنائية سجلها إيميليانو بونديا وأولي واتكينز.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 33 في المركز التاسع.

وتغلب أيضا نوتنجهام فورست على برينتفورد بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة 25 في المركز الـ17، وتجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 33 في المركز الثامن.

