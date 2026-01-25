الانتصارات مستمرة مع روسينيور.. تشيلسي يضرب كريستال بالاس بثلاثية

الأحد، 25 يناير 2026 - 18:22

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي

واصل تشيلسي الانتصارات في الدوري الإنجليزي مع مدربه الجديد ليام روسينيور بعدما فاز على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفاز تشيلسي على كريستال بالاس في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 23 من الدوري، والتي أقيمت بملعب سيلهريست بارك.

ويعد الفوز هو الثاني على التوالي لتشيلسي في الدوري الإنجليزي مع مدربه الجديد، بعد الانتصار في المباراة الماضية على برينتفورد.

أخبار متعلقة:
لاعب آخر سيبكي؟ سكاي: رومانيولي يصمم على الانتقال إلى السد القطري برسيب باندونج الإندونيسي يعلن ضم كورزاوا رئيس الاتحاد السنغالي يهاجم المغرب بتصريحات نارية: يتحكمون في كاف ولديهم المال والنفوذ

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 37 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 28 في المركز الـ18.

ثلاثية تشيلسي سجلها كل من إستيفاو وجواو بيدرو، وإنزو فيرنانديز من ركلة جزاء.

بينما سجل هدف كريستال بالاس اللاعب كريس ريشتاردز.

ولم يخسر تشيلسي آخر 17 مباراة له في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس.

وأصبح البرازيلي إستيفاو ثاني أصغر لاعب في تشيلسي يسجل هدفا ويصنع آخر في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي وهو عمره 18 عاما و276 يوما، بعد نيل شيبرلي في عمر 18 عاما و164 يوما.

كما أصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف مع تشيلسي وهو عمره أقل من 18 عاما، برصيد 6 أهداف متفوقا على كالوم هودسون أودوي ومارك جويو.

في مباراة أخرى فاز أستون فيلا على نيوكاسل بثنائية سجلها إيميليانو بونديا وأولي واتكينز.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 33 في المركز التاسع.

وتغلب أيضا نوتنجهام فورست على برينتفورد بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة 25 في المركز الـ17، وتجمد رصيد برينتفورد عند النقطة 33 في المركز الثامن.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
كاريك فعل ما عجز عنه الجميع.. مانشستر يونايتد يصعق أرسنال في الإمارات بثلاثية انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(3) مانشستر يونايتد.. فوز الشياطين الحمر التشكيل - هينكابي يعود لدفاع أرسنال.. ولا تغييرات في مانشستر يونايتد تشكيل تشيلسي - أندريس سانتوس وإستيفاو أساسيان ضد كريستال بالاس جيهي يكشف شعوره بعد أول مباراة بقميص مانشستر سيتي أس: إدارة ليفربول بدأت التواصل مع تشابي ألونسو من أجل خلافة سلوت تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية تقييم مرموش أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
مباشر الكونفدرالية - الزمالك ضد المصري.. بداية المباراة بعد قليل 13 دقيقة | الكرة المصرية
كاريك فعل ما عجز عنه الجميع.. مانشستر يونايتد يصعق أرسنال في الإمارات بثلاثية 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يوسف بلعمري: سعيد بالاستقبال في الأهلي وأسعى لتحقيق كل البطولات 24 دقيقة | الدوري المصري
خيفرين تورام: لا أريد اللعب مع شقيقي.. ولن أنتقل أبدا إلى إنتر 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن: لعبنا جيدا ضد برشلونة.. ونشعر بالإحباط من الخسارة 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الزمالك – إسماعيل في الوسط والجزيري يقود الهجوم ضد المصري في الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - الثلاثي الجديد أساسي ضد الزمالك في الكونفدرالية.. وصلاح محسن في الهجوم ساعة | الدوري المصري
برشلونة يعود إلى صدارة الدوري بالفوز على ريال أوفييدو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 3 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/522012/الانتصارات-مستمرة-مع-روسينيور-تشيلسي-يضرب-كريستال-بالاس-بثلاثية