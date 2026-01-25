التشكيل - هينكابي يعود لدفاع أرسنال.. ولا تغييرات في مانشستر يونايتد

يبدأ جابرييل جيسوس في هجوم أرسنال لمواجهة مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي الفريقان في السادسة والنصف مساءً على ملعب الإمارات معقل أرسنال.

وعاد الإكوادوري بييرو هينكابي للتواجد في دفاع أرسنال.

في المقابل اعتمد مايكل كاريك المدير الفني لـ مانشستر يونايتد على نفس التشكيل دون أي تغييرات.

ويبدأ بريان مبومو في الهجوم فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من بنجامين سيسكو وماتيوس كونيا.

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: سيني لامينس

الدفاع: ديوجو دالوت – هاري ماجواير – ليساندرو مارتينيز – لوك شاو

الوسط: كاسيميرو – برونو فيرنانديز – كوبي ماينو

الهجوم: باتريك دورجو – بريان مبومو – أماد ديالو

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبيا – جابرييل ماجاليس – بييرو هينكابي

الوسط: ديكلان رايس – مارتن زوبيميندي – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل جيسوس – لياندرو تروسارد

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 35 نقطة.