مجموعة المصري والزمالك - كايزر تشيفز يحقق فوزه الأول بالانتصار على زيسكو

الأحد، 25 يناير 2026 - 17:10

كتب : FilGoal

كايزر تشيفز

حقق كايزر تشيفز الفوز على زيسكو يونايتد بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويُعد هذا الفوز هو الأول لكايزر تشيفز خلال دور المجموعات بالموسم الحالي من الكونفدرالية.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم المصري والزمالك.

وسجل هدف كايزر تشيفز الوحيد في المباراة بولي ممودي في الدقيقة الثانية، بعدما تابع كرة رأسية تصدى لها الحارس.

وفي باقي أوقات المباراة حاول زيسكو العودة، ورغم سيطرته على مجريات اللقاء، إلا أنه لم يتمكن من صناعة أي فرص خطيرة.

ورفع الفوز رصيد كايزر تشيفز إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني، والذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط.

بينما يحتل المصري صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

واستمر زيسكو دون رصيد من النقاط في المركز الأخير.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا في الجولة المقبلة يوم الأحد 1 فبراير.

كما يلتقي الزمالك مع المصري مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة، على استاد برج العرب.

زيسكو كايزر تشيفز كأس الكونفدرالية الإفريقية
