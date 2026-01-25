مجموعة الأهلي - مدرب شبيبة القبائل ينتقد غياب تقنية الفيديو عن مجموعات دوري الأبطال

شبيبة القبائل - الجيش الملكي

انتقد جوزيف زينباور مدرب شبيبة القبائل الجزائري غياب تقنية حكم الفيديو المساعد في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل شبيبة القبائل مع الجيش الملكي المغربي، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري الأبطال التي تضم الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني.

وقال زينباور في تصريحات للصحفيين: "كنا نستحق أكثر من نقطة التعادل، كنا بحاجة إلى بعض الحظ لتحقيق الفوز على الجيش الملكي".

وأضاف "لعبنا جيدا منذ الدقيقة الأولى، وأدى اللاعبون مباراة رائعة وبذلوا قصارى جهدهم طيلة دقائق اللقاء".

وتابع "كانت مباراة كبيرة من حيث الأداء أمام منافس قوي وصعب وليس في المتناول".

وأكمل "واجهنا أحد أفضل الفرق في إفريقيا، لذلك أوجه الشكر لفريقي، سنسافر إلى المغرب من أجل تحقيق الفوز".

وأتم "كانت هناك ضربة جزاء واحدة على الأقل لصالحنا، ولا أعلم سبب غياب تقنية حكم الفيديو المساعد في مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا".

وتعادل الجيش الملكي المغربي سلبيا مع مضيفه شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التعادل في مصلحة الأهلي بعدما وصل كل منهما للنقطة الثانية في المجموعة الثانية للبطولة.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 7 نقاط مع الفوز على شبيبة القبائل ويانج أفريكانز والتعادل مع الجيش الملكي.

ويأتي يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويخرج الأهلي في الجولة المقبلة لمواجهة يانج أفريكانز في تنزانيا، بينما يلعب الجيش الملكي في المغرب ضد شبيبة القبائل.

الأهلي دوري أبطال أوروبا يانج أفريكانز شبيبة القبائل الجيش الملكي
