اجتماع منتظر مع لقجع يحسم مصير الركراكي من الاستمرار في تدريب المغرب

ذكرت جريدة المنتخب المغربية أن هناك اجتماع منتظر بين فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم مع وليد الركراكي مدرب الأسود لحسم مصير الأخير من الاستمرار في تدريب منتخب المغرب.

وحل المغرب تحت قيادة الركراكي وصيفا للسنغال في كأس أمم إفريقيا بعد نهائي مثير انتهى بخسارة أسود أطلس بهدف دون رد.

وأوضح التقرير أن الاتحاد المغربي لكرة القدم لم يتخذ إلى الآن أي قرار في حق الركراكي، عكس ما تم تداوله بخصوص ما إن كان وليد الركراكي قد قدم إستقالته أو ستتم إقالته.

وأضاف التقرير أن الاجتماع المرتقب الذي سيعقده لقجع مع الركراكي سيكون مصيريا.

وسيقدم الركراكي في تقريره الشامل تقييما مفصلا عن النتائج التي حققها منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2025 التي أقيمت على أراضيه.

وأوضح التقرير أن الاتحاد المغربي لكرة القدم لن يتسرع في اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بمستقبل الركراكي وأن ما يتم الترويج له حول إمكانية إقالته والتفاوض مع أسماء أخرى تبقى مجرد اجتهادات.

قبل أيام، كشفت تقارير صحفية مغربية عن ترشيح 3 مدرين لتولي مهمة تدريب المنتخب المغربي خلفا لوليد الركراكي حال رحيله.

وبحسب موقع البطولة المغربي، فإن مصير وليد الركراكي معلق حتى الآن ولم يتم حسمه، سواء بالبقاء أو الرحيل.

وأوضحت التقارير ذاته أنه تم ترشيح مدرب مغربي واسمين أجنبيين لتدريب المنتخب المغربي خلفا للركراكي حال رحيله، في انتظار القرار النهائي.

الركراكي يتولى تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

لكنه فشل في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 التي استضافتها المغرب وخسر من السنغال.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.