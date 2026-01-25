جيهي يكشف شعوره بعد أول مباراة بقميص مانشستر سيتي

تحدث مارك جيهي مدافع مانشستر سيتي عن شعوره بعد ظهوره الأول بقميص الفريق السماوي أمام ولفرهامبتون في ملعب الاتحاد.

بعد انضمامه إلى سيتي يوم الاثنين الماضي، لعب جيهي كأساسي مع الفريق في الدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون، حيث لعب إلى جانب عبد القادر خوسانوف في قلب الدفاع.

وقال جيهي في تصريحات لقناة ناديه: "عقلية الفريق واضحة منذ لحظة دخولي، يمكنك أن تشعر بتلك الشراسة والرغبة في الفوز".

وأضاف الدولي الإنجليزي "الأمر لا يتعلق بقطعي للكرة فقط، بل يعكس ما يشعر به الفريق بأكمله في الوقت الحالي".

وتابع "من المهم القيام بالأدوار الدفاعية بنجاح وتسجيل الأهداف بأي طريقة ممكنة من أجل تحقيق الفوز".

وسجل عمر مرموش وأنطوان سيمينيو ثنائية ضمنت لسيتي 3 نقاط جديدة، ليقلص الفريق الفارق إلى 4 نقاط فقط مع متصدر الدوري أرسنال، الذي يخوض مباراته يوم الأحد.

وواصل مارك "ملعب الاتحاد رائع. الجماهير كانت مذهلة، الأجواء كانت مدهشة، إنه أمر رائع حقًا".

جيهي لمس الكرة 112 مرة، وحقق نسبة دقة تمرير بلغت 93%، كما قام بعدد من التدخلات الحاسمة، ليساهم في تحقيق أول شباك نظيفة للفريق في الدوري منذ يوم رأس السنة.