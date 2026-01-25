أس: إدارة ليفربول بدأت التواصل مع تشابي ألونسو من أجل خلافة سلوت

ذكرت جريدة أس أن إدارة ليفربول بدأت التواصل مع ممثلي تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد السابق من أجل خلافة أرني سلوت في تدريب الفريق.

وكان ألونسو قد تولى تدريب ريال مدريد قادمًا من باير ليفركوزن خلال الصيف الماضي، لكن تجربته في مدريد لم تدم طويلا حتى أقيل قبل أسابيع.

وأوضح التقرير أن إدارة ليفربول تواصلت مع ممثلي المدرب الإسباني لمعرفة ما إذا كان متاحا.

ورغم أنه في فترة راحة حاليا، جاءت الإجابة إيجابية، وفقا للتقرير.

ولفت التقرير إلى أن تشابي ألونسو لا يمانع تدريب النادي الذي لعب له 5 مواسم.

وأضاف التقرير أن نتائج ليفربول المتذبذبة تحت قيادة أرني سلوت جعلت مستقبل المدرب الهولندي في خطر دائم.

إذ واصل ليفربول تعثراته في بطولة الدوري الإنجليزي بالتعادل مع بورنموث في الجولة 23.

فالفريق لم يحقق أي فوز في الدوري منذ نحو شهر كامل.

فيما تولى ألونسو تدريب ريال مدريد في بداية الموسم الحالي بداية من كأس العالم للأندية.

وقاد ألونسو الفريق في 34 مباراة وخلالها فاز الفريق في 24 وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

وخسر ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية في نصف النهائي من باريس سان جيرمان.

حين رحل كان ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

وفي دوري أبطال أوروبا كان ريال مدريد يحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.