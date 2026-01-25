تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية

الأحد، 25 يناير 2026 - 11:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح - دومينيك سوبوسلاي - ليفربول

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك بورنموث في المباراة التي خسرها فريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول أمام مضيفه بورنموث بنتيجة 3-2 في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بورنموث حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان دومينيك سوبوسلاي صاحب الهدف الثاني الذي صنعه صلاح بمتوسط تقييم بلغ 7.3 درجة.

ولعب صلاح المباراة الثانية على التوالي كاساسي بعد عودته للفريق عقب نهاية مهمته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 423 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 250 هدفا وصنع 115 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

محمد صلاح ليفربول بورنموث
