تقييم مرموش أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

الأحد، 25 يناير 2026 - 11:06

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

نجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك ولفرهامبتون في المباراة التي جمعتهما بالدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز فريقه أمام متذيل ترتيب الدوري بنتيجة 2-0 في الجولة 23 من المسابقة.

المباراة كانت الثانية لمرموش عقب العودة بعد نهاية مهمته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: لم يكن ممكنا من دون مرموش التأهل لدوري أبطال أوروبا ونهائي كأس إنجلترا مرموش: من المهم التسجيل بعد ما حدث في أمم إفريقيا مرموش يقود مانشستر سيتي للعودة للانتصارات بالفوز على ولفرهامبتون الهدف الأول في الدوري والمساهمة الـ 14.. مرموش يسجل ضد ولفرهامبتون

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان أنطوان سيمينيو بمتوسط تقييم بلغ 7.8 درجة.

يذكر أن لاعب فولفسبورج السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 10 أهداف بقميص السماوي وصنع 4 أهداف.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر سيتي ولفرهامبتون عمر مرموش
نرشح لكم
كاريك فعل ما عجز عنه الجميع.. مانشستر يونايتد يصعق أرسنال في الإمارات بثلاثية انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(3) مانشستر يونايتد.. فوز الشياطين الحمر الانتصارات مستمرة مع روسينيور.. تشيلسي يضرب كريستال بالاس بثلاثية التشكيل - هينكابي يعود لدفاع أرسنال.. ولا تغييرات في مانشستر يونايتد تشكيل تشيلسي - أندريس سانتوس وإستيفاو أساسيان ضد كريستال بالاس جيهي يكشف شعوره بعد أول مباراة بقميص مانشستر سيتي أس: إدارة ليفربول بدأت التواصل مع تشابي ألونسو من أجل خلافة سلوت تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
مباشر الكونفدرالية - الزمالك ضد المصري.. بداية المباراة بعد قليل 14 دقيقة | الكرة المصرية
كاريك فعل ما عجز عنه الجميع.. مانشستر يونايتد يصعق أرسنال في الإمارات بثلاثية 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يوسف بلعمري: سعيد بالاستقبال في الأهلي وأسعى لتحقيق كل البطولات 25 دقيقة | الدوري المصري
خيفرين تورام: لا أريد اللعب مع شقيقي.. ولن أنتقل أبدا إلى إنتر 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن: لعبنا جيدا ضد برشلونة.. ونشعر بالإحباط من الخسارة 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الزمالك – إسماعيل في الوسط والجزيري يقود الهجوم ضد المصري في الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - الثلاثي الجديد أساسي ضد الزمالك في الكونفدرالية.. وصلاح محسن في الهجوم ساعة | الدوري المصري
برشلونة يعود إلى صدارة الدوري بالفوز على ريال أوفييدو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 3 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/521982/تقييم-مرموش-أمام-ولفرهامبتون-من-الصحف-الإنجليزية