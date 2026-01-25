تقييم مرموش أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

نجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك ولفرهامبتون في المباراة التي جمعتهما بالدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز فريقه أمام متذيل ترتيب الدوري بنتيجة 2-0 في الجولة 23 من المسابقة.

المباراة كانت الثانية لمرموش عقب العودة بعد نهاية مهمته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.6 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان أنطوان سيمينيو بمتوسط تقييم بلغ 7.8 درجة.

يذكر أن لاعب فولفسبورج السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 10 أهداف بقميص السماوي وصنع 4 أهداف.

