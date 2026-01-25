مواعيد مباريات الأحد 25 يناير - أرسنال ضد مانشستر يونايتد.. والزمالك يواجه المصري
الأحد، 25 يناير 2026 - 10:36
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات الأحد 25 يناير.
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل × أستون فيلا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
كريستال بالاس × تشيلسي.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
برينتفورد × نوتنجهام فورست.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
أرسنال × مانشستر يونايتد.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد × ريال مايوركا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
برشلونة × ريال أوفييدو.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 2.
ريال سوسيداد × سيلتا فيجو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 6.
ديبورتيفو ألافيس × ريال بيتيس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
ساسولو × كريمونيسي.. 1:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
جنوى × بولونيا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
أتالانتا × بارما.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
يوفنتوس × نابولي.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
روما × ميلان.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.
الدوري الفرنسي
نانت × نيس.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
باريس × أنجيه.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس 5.
ميتز × أولمبيك ليون.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس 3.
ستاد بريست × تولوز.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس 4.
ليل × ستراسبورج.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ × شتوتجارت.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.
فرايبورج × كولن.. 6:30 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري السعودي
الرياض × الهلال.. 7:30 مساء - ثمانية.
دوري أبطال إفريقيا
سانت إيلوي لوبوبو × مولودية الجزائر.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس.
استاد مالي × بترو أتلتيكو.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.
كأس الكونفدرالية
نيروبي يونايتد × عزام يونايتد.. 3:00 مساء.
زيسكو × كايزر تشيفز.. 3:00 مساء.
سان بيدرو × أولمبيك أسفي.. 6:00 مساء.
سينجيدا بلاك ستارز × أوتوهو دويو.. 6:00 مساء.
شباب بلوزداد × ستلينبوش.. 6:00 مساء.
الوداد × مانيمو يونيو.. 9:00 مساء.
الزمالك × المصري.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا