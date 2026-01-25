مواعيد مباريات الأحد 25 يناير - أرسنال ضد مانشستر يونايتد.. والزمالك يواجه المصري

تستكمل اليوم مباريات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات الأحد 25 يناير.

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل × أستون فيلا.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

كريستال بالاس × تشيلسي.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

برينتفورد × نوتنجهام فورست.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

أرسنال × مانشستر يونايتد.. 6:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد × ريال مايوركا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

برشلونة × ريال أوفييدو.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 2.

ريال سوسيداد × سيلتا فيجو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

ديبورتيفو ألافيس × ريال بيتيس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

ساسولو × كريمونيسي.. 1:30 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

جنوى × بولونيا.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

أتالانتا × بارما.. 4:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

يوفنتوس × نابولي.. 7:00 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

روما × ميلان.. 9:45 مساء - تطبيق ستارزبلاي.

الدوري الفرنسي

نانت × نيس.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

باريس × أنجيه.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس 5.

ميتز × أولمبيك ليون.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

ستاد بريست × تولوز.. 6:15 مساء - بي إن سبورتس 4.

ليل × ستراسبورج.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ × شتوتجارت.. 4:30 مساء - تطبيق شاهد.

فرايبورج × كولن.. 6:30 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري السعودي

الرياض × الهلال.. 7:30 مساء - ثمانية.

دوري أبطال إفريقيا

سانت إيلوي لوبوبو × مولودية الجزائر.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس.

استاد مالي × بترو أتلتيكو.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس.

كأس الكونفدرالية

نيروبي يونايتد × عزام يونايتد.. 3:00 مساء.

زيسكو × كايزر تشيفز.. 3:00 مساء.

سان بيدرو × أولمبيك أسفي.. 6:00 مساء.

سينجيدا بلاك ستارز × أوتوهو دويو.. 6:00 مساء.

شباب بلوزداد × ستلينبوش.. 6:00 مساء.

الوداد × مانيمو يونيو.. 9:00 مساء.

الزمالك × المصري.. 9:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

