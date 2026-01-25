بركلة جزاء "بانينكا".. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على فياريال

قاد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد فريقه للفوز على فياريال بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل مبابي ثنائية ريال مدريد.

وأحرز اللاعب الفرنسي هدفين على ملعب "لا سيراميكا" معقل الغواصات الصفراء للمرة الثانية بعد تسجيله ثنائية على نفس الملعب في الموسم الماضي.

ويعد مبابي أول لاعب لريال مدريد في القرن الـ 21 يسجل هدفين في فياريال على ملعبه في بطولة الدوري الإسباني.

وافتتح مبابي النتيجة في الدقيقة 47.

مبابي يفتتح التسجيل لريال مدريد أمام فياريال#الدوري_الاسباني pic.twitter.com/npLMOxavGk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2026

وقتل مبابي آمال فياريال في التعادل بتسجيله ركلة جزاء على طريقة بانينكا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

شاهد هدف مبابي من ركلة جزاء على طريقة بانينكا #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/RsLNP8qsuG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2026

ويتصدر اللاعب البالغ من العمر 27 عاما قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 21 هدفا.

وتم تكريم السنغالي بابي جي لاعب فياريال قبل المباراة بعد تتويجه ببطولة أمم إفريقيا، إذ سجل جي هدف أسود التيرانجا في المغرب خلال مباراة النهائي.

وتواجد المغربي براهيم دياز على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل في الدقيقة 80.

وللمباراة الثالثة على التوالي يحقق ريال مدريد الفوز تحت قيادة الإسباني ألفارو أربيلوا بعد هزيمة ليفانتي وموناكو.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 51 في صدارة جدول الترتيب.

بينما تجمد رصيد فياريال عند النقطة 41 في المركز الرابع.