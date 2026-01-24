خبر في الجول – إيقاف مدرب سلة الأهلي مباراتين وتغريمه بسبب الاعتراض على التحكيم

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إيقاف لينوس جافريل المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي للرجال لمدة مباراتين.

وعلم FilGoal.com أن لينوس خضع للتحقيق في اتحاد كرة السلة، وبعدها قررت لجنة المسابقات بالاتحاد إيقافه لمباراتين.

وذلك بسبب اعتراضه الشديد على التحكيم.

بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه، وهي ضعف الغرامة بسبب توقيعها على المدرب للمرة الثانية.

وغاب لينوس عن مباراة الأهلي السابقة أمام المصرية للاتصالات بسبب الإيقاف لحين التحقيق معه.

وبذلك سيغيب أيضا عن مباراة الزمالك المقبلة للإيقاف.