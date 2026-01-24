وليد صلاح: نعمل على ملف المهاجم.. لم ننافس بيراميدز على الفاخوري وأشكر عمر كمال

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عن مستجدات ملف الصفقات للفريق الأحمر في يناير الجاري.

وقال وليد صلاح عبر أون سبورت: "ملف المهاجم لم يغلق وهناك الكثير من الأقاويل من الجماهير ولكن نحاول أن ننتظر ونحصل على كامل الوقت ونشارك الأمر بين كل الأطراف حتى نتعاقد مع مهاجم على قدر المستوى لأن في يناير الأمر يكون صعبا لأن الأندية لا تترك لاعبيها وتطلب أرقام كبيرة".

وأضاف "نتابع عدد كبير من اللاعبين تحت السن وإذا لم نتعاقد مع أحدهم أو يذهب لنادي آخر فهو أمر عادي لأنها مواهب قادمة".

وأردف "كل الأرقام التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج بشأن تجديد لاعبي الأهلي مغلوطة تماما".

وشدد "أشكر عمر كمال، هو لاعب أهلاوي حقيقي وكان أفضل لاعب خارج منتخب مصر ومن أفضل اللاعبين في الفريق وأشكره أنه وافق على الجلوس معنا ثم وافق على الانتقال إلى سيراميكا لأن الأهلي كان في حاجة لضم مروان عثمان، وعلي ماهر صمم على التعاقد مع عمر كمال".

وعن تجديد كوكا والشحات وديانج وأحمد عبد القادر رد قائلا: "الرباعي مستمر مع الأهلي لنهاية الموسم ونعمل على ملف التجديد معهم والأرقام التي تقام عبر وسائل التواصل والبرامج بعيدة تماما عن الحقيقة".

وأشار "لم ندخل في منافسة على عودة الفاخوري مع بيراميدز، هو لاعب شاب وإذا توقفت الصفقة لأي سبب فهو أمر طبيعي وسنبحث عن لاعب آخر".

وأتم تصريحاته "الأهلي لم يدخل في تفاوض لضم حامد حمدان وتوروب عندما عرضنا عليه الاسم اكتفى بالأسماء المتواجدة في الفريق".