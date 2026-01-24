وليد صلاح: نعمل على ملف المهاجم.. لم ننافس بيراميدز على الفاخوري وأشكر عمر كمال

السبت، 24 يناير 2026 - 23:30

كتب : حامد وجدي

مران الأهلي - وليد صلاح الدين

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عن مستجدات ملف الصفقات للفريق الأحمر في يناير الجاري.

وقال وليد صلاح عبر أون سبورت: "ملف المهاجم لم يغلق وهناك الكثير من الأقاويل من الجماهير ولكن نحاول أن ننتظر ونحصل على كامل الوقت ونشارك الأمر بين كل الأطراف حتى نتعاقد مع مهاجم على قدر المستوى لأن في يناير الأمر يكون صعبا لأن الأندية لا تترك لاعبيها وتطلب أرقام كبيرة".

وأضاف "نتابع عدد كبير من اللاعبين تحت السن وإذا لم نتعاقد مع أحدهم أو يذهب لنادي آخر فهو أمر عادي لأنها مواهب قادمة".

أخبار متعلقة:
وليد صلاح: حمزة عبد الكريم أكمل انتقاله إلى برشلونة بمشاركة ناصر وحمدان.. بيراميدز يعود من المغرب بتعادل مع نهضة بركان في مصلحة الأهلي.. تعادل سلبي بين شبيبة القبائل والجيش الملكي

وأردف "كل الأرقام التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج بشأن تجديد لاعبي الأهلي مغلوطة تماما".

وشدد "أشكر عمر كمال، هو لاعب أهلاوي حقيقي وكان أفضل لاعب خارج منتخب مصر ومن أفضل اللاعبين في الفريق وأشكره أنه وافق على الجلوس معنا ثم وافق على الانتقال إلى سيراميكا لأن الأهلي كان في حاجة لضم مروان عثمان، وعلي ماهر صمم على التعاقد مع عمر كمال".

وعن تجديد كوكا والشحات وديانج وأحمد عبد القادر رد قائلا: "الرباعي مستمر مع الأهلي لنهاية الموسم ونعمل على ملف التجديد معهم والأرقام التي تقام عبر وسائل التواصل والبرامج بعيدة تماما عن الحقيقة".

وأشار "لم ندخل في منافسة على عودة الفاخوري مع بيراميدز، هو لاعب شاب وإذا توقفت الصفقة لأي سبب فهو أمر طبيعي وسنبحث عن لاعب آخر".

وأتم تصريحاته "الأهلي لم يدخل في تفاوض لضم حامد حمدان وتوروب عندما عرضنا عليه الاسم اكتفى بالأسماء المتواجدة في الفريق".

الأهلي وليد صلاح الدوري المصري
نرشح لكم
فتوح: صلاح اعتذر لنا ومصر أقوى من السنغال.. وقلت للاعبين "سأريكم ما سأفعله بحكيمي" خبر في الجول – هيثم شعبان يتفق مع حرس الحدود لتدريب الفريق خلفا لـ بسيوني الإسماعيلي يعلن تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق وليد صلاح: حمزة عبد الكريم أكمل انتقاله إلى برشلونة خبر في الجول – سيف جعفر يمتلك عرضين عربيين وعرضا أوروبيا الثالث.. إعارة أحمد عابدين من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا إكرامي لـ في الجول: موقف الأهلي والخطيب مع رمضان صبحي لا يُنسى كرة يد - منتخب مصر ينهي الدور الأول باكتساح أوغندا في بطولة إفريقيا
أخر الأخبار
فتوح: صلاح اعتذر لنا ومصر أقوى من السنغال.. وقلت للاعبين "سأريكم ما سأفعله بحكيمي" 4 ساعة | الدوري المصري
بركلة جزاء "بانينكا".. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على فياريال 5 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – هيثم شعبان يتفق مع حرس الحدود لتدريب الفريق خلفا لـ بسيوني 5 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – إيقاف مدرب سلة الأهلي مباراتين وتغريمه بسبب الاعتراض على التحكيم 5 ساعة | كرة سلة
مؤتمر خالد صبحي: نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في الكونفدرالية 5 ساعة | الكرة الإفريقية
الإسماعيلي يعلن تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق 5 ساعة | الدوري المصري
وليد صلاح: نعمل على ملف المهاجم.. لم ننافس بيراميدز على الفاخوري وأشكر عمر كمال 5 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر الكوكي: هدفنا الفوز على الزمالك للاقتراب من التأهل لدور الـ 8 6 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 3 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/521974/وليد-صلاح-نعمل-على-ملف-المهاجم-لم-ننافس-بيراميدز-على-الفاخوري-وأشكر-عمر-كمال