بمشاركة ناصر وحمدان.. بيراميدز يعود من المغرب بتعادل مع نهضة بركان

السبت، 24 يناير 2026 - 23:08

كتب : FilGoal

بيراميدز - نهضة بركان

تعادل بيراميدز مع مضيفه نهضة بركان المغربي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وعاد بيراميدز من المغرب بالتعادل السلبي، ليصل كل منهما إلى النقطة 7.

ويتصدر نهضة بركان الترتيب بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بدأت المباراة بفرصة خطيرة من نهضة بركان عن طريق أسامة المليوي الذي انفرد بالمرمى واستغل خروج الشناوي قبل أن يسدد الكرة أعلى العارضة.

وأهدر محمود زلاكة فرصة لبيراميدز في بداية الشوط الثاني من انفراد بالمرمى لكن الدفاع أبعد الكرة من على الخط.

وتصدى القائم لتسديدة قوية من نهضة بركان في الدقيقة 88 بقدم اللاعب زين الدين مشاش.

وشهدت المباراة مشاركة ناصر ماهر الوافد الجديد قادما من الزمالك في الدقيقة 76، بدلا من حامد حمدان المنضم لبيراميدز أيضا قادما من بتروجت.

ويستضيف بيراميدز في المباراة المقبلة نهضة بركان في الجولة الرابعة من دور المجموعات في ملعب الدفاع الجوي.

بيراميدز نهضة بركان دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر خالد صبحي: نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في الكونفدرالية مؤتمر الكوكي: هدفنا الفوز على الزمالك للاقتراب من التأهل لدور الـ 8 في مصلحة الأهلي.. تعادل سلبي بين شبيبة القبائل والجيش الملكي انتهت أبطال إفريقيا – نهضة بركان (0)-(0) بيراميدز.. تعادل سلبي تشكيل بيراميدز – حامد حمدان أساسي أمام نهضة بركان.. وناصر ماهر عالدكة خبر في الجول – المصري يخاطب كاف لاستضافة الزمالك في ملعب السويس الجديد الكونفدرالية - في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام المصري مؤتمر الونش: الزمالك يمر بفترة صعبة الوكل يتحمل المسؤولية
أخر الأخبار
فتوح: صلاح اعتذر لنا ومصر أقوى من السنغال.. وقلت للاعبين "سأريكم ما سأفعله بحكيمي" 47 دقيقة | الدوري المصري
بركلة جزاء "بانينكا".. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على فياريال ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – هيثم شعبان يتفق مع حرس الحدود لتدريب الفريق خلفا لـ بسيوني ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – إيقاف مدرب سلة الأهلي مباراتين وتغريمه بسبب الاعتراض على التحكيم ساعة | كرة سلة
مؤتمر خالد صبحي: نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
الإسماعيلي يعلن تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق ساعة | الدوري المصري
وليد صلاح: نعمل على ملف المهاجم.. لم ننافس بيراميدز على الفاخوري وأشكر عمر كمال ساعة | الدوري المصري
مؤتمر الكوكي: هدفنا الفوز على الزمالك للاقتراب من التأهل لدور الـ 8 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 3 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/521971/بمشاركة-ناصر-وحمدان-بيراميدز-يعود-من-المغرب-بتعادل-مع-نهضة-بركان