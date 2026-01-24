بمشاركة ناصر وحمدان.. بيراميدز يعود من المغرب بتعادل مع نهضة بركان

تعادل بيراميدز مع مضيفه نهضة بركان المغربي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وعاد بيراميدز من المغرب بالتعادل السلبي، ليصل كل منهما إلى النقطة 7.

ويتصدر نهضة بركان الترتيب بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بدأت المباراة بفرصة خطيرة من نهضة بركان عن طريق أسامة المليوي الذي انفرد بالمرمى واستغل خروج الشناوي قبل أن يسدد الكرة أعلى العارضة.

وأهدر محمود زلاكة فرصة لبيراميدز في بداية الشوط الثاني من انفراد بالمرمى لكن الدفاع أبعد الكرة من على الخط.

وتصدى القائم لتسديدة قوية من نهضة بركان في الدقيقة 88 بقدم اللاعب زين الدين مشاش.

وشهدت المباراة مشاركة ناصر ماهر الوافد الجديد قادما من الزمالك في الدقيقة 76، بدلا من حامد حمدان المنضم لبيراميدز أيضا قادما من بتروجت.

ويستضيف بيراميدز في المباراة المقبلة نهضة بركان في الجولة الرابعة من دور المجموعات في ملعب الدفاع الجوي.