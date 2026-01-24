في مصلحة الأهلي.. تعادل سلبي بين شبيبة القبائل والجيش الملكي

السبت، 24 يناير 2026 - 21:45

كتب : FilGoal

شبيبة القبائل - الجيش الملكي

تعادل الجيش الملكي المغربي سلبيا مع مضيفه شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التعادل في مصلحة الأهلي بعدما وصل كل منهما للنقطة الثانية في المجموعة الثانية للبطولة.

وأقيمت المباراة في ملعب 5 جويليه في الجزائر.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 7 نقاط مع الفوز على شبيبة القبائل ويانج أفريكانز والتعادل مع الجيش الملكي.

ويأتي يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويخرج الأهلي في الجولة المقبلة لمواجهة يانج أفريكانز في تنزانيا، بينما يلعب الجيش الملكي في المغرب ضد شبيبة القبائل.

