في مصلحة الأهلي.. تعادل سلبي بين شبيبة القبائل والجيش الملكي
السبت، 24 يناير 2026 - 21:45
كتب : FilGoal
تعادل الجيش الملكي المغربي سلبيا مع مضيفه شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وجاء التعادل في مصلحة الأهلي بعدما وصل كل منهما للنقطة الثانية في المجموعة الثانية للبطولة.
وأقيمت المباراة في ملعب 5 جويليه في الجزائر.
ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 7 نقاط مع الفوز على شبيبة القبائل ويانج أفريكانز والتعادل مع الجيش الملكي.
ويأتي يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
ويخرج الأهلي في الجولة المقبلة لمواجهة يانج أفريكانز في تنزانيا، بينما يلعب الجيش الملكي في المغرب ضد شبيبة القبائل.
نرشح لكم
مؤتمر خالد صبحي: نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في الكونفدرالية مؤتمر الكوكي: هدفنا الفوز على الزمالك للاقتراب من التأهل لدور الـ 8 بمشاركة ناصر وحمدان.. بيراميدز يعود من المغرب بتعادل مع نهضة بركان انتهت أبطال إفريقيا – نهضة بركان (0)-(0) بيراميدز.. تعادل سلبي تشكيل بيراميدز – حامد حمدان أساسي أمام نهضة بركان.. وناصر ماهر عالدكة خبر في الجول – المصري يخاطب كاف لاستضافة الزمالك في ملعب السويس الجديد الكونفدرالية - في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام المصري مؤتمر الونش: الزمالك يمر بفترة صعبة الوكل يتحمل المسؤولية