مباشر أبطال إفريقيا – نهضة بركان (0)-(0) بيراميدز.. فرصة أولى ضائعة
السبت، 24 يناير 2026 - 20:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهضة بركان المغربي ضد بيراميدز.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ق 2: إصابة أحمد الشناوي
ق 1: فرصة مهدرة من أسامة المليوي
انطلاق المباراة
نرشح لكم
تشكيل بيراميدز – حامد حمدان أساسي أمام نهضة بركان.. وناصر ماهر عالدكة خبر في الجول – المصري يخاطب كاف لاستضافة الزمالك في ملعب السويس الجديد الكونفدرالية - في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام المصري مؤتمر الونش: الزمالك يمر بفترة صعبة الوكل يتحمل المسؤولية تقرير: مدرب الكاميرون السابق حصل على مكافأة أمم إفريقيا رغم إقالته قبل البطولة مؤتمر معتمد جمال: نريد الفوز على المصري لتصدر المجموعة قائمة الزمالك – عودة محمد السيد أمام المصري في الكونفدرالية.. وغياب السعيد وصبحي وجابر بابي جاي: سجلت أفضل هدف في مسيرتي.. ولا أعلم سبب تصرف لاعبي المغرب