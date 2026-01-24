مباشر أبطال إفريقيا – نهضة بركان (0)-(0) بيراميدز.. فرصة أولى ضائعة

السبت، 24 يناير 2026 - 20:46

كتب : FilGoal

بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهضة بركان المغربي ضد بيراميدز.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــ

ق 2: إصابة أحمد الشناوي

ق 1: فرصة مهدرة من أسامة المليوي

انطلاق المباراة

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا نهضة بركان
نرشح لكم
تشكيل بيراميدز – حامد حمدان أساسي أمام نهضة بركان.. وناصر ماهر عالدكة خبر في الجول – المصري يخاطب كاف لاستضافة الزمالك في ملعب السويس الجديد الكونفدرالية - في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام المصري مؤتمر الونش: الزمالك يمر بفترة صعبة الوكل يتحمل المسؤولية تقرير: مدرب الكاميرون السابق حصل على مكافأة أمم إفريقيا رغم إقالته قبل البطولة مؤتمر معتمد جمال: نريد الفوز على المصري لتصدر المجموعة قائمة الزمالك – عودة محمد السيد أمام المصري في الكونفدرالية.. وغياب السعيد وصبحي وجابر بابي جاي: سجلت أفضل هدف في مسيرتي.. ولا أعلم سبب تصرف لاعبي المغرب
أخر الأخبار
خبر في الجول – سيف جعفر يمتلك عرضين عربيين وعرضا أوروبيا 8 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال إفريقيا – نهضة بركان (0)-(0) بيراميدز.. فرصة أولى ضائعة 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل بيراميدز – حامد حمدان أساسي أمام نهضة بركان.. وناصر ماهر عالدكة 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
أنهى ثاني أطول سلسلة من اللاهزيمة.. أوجسبورج يفوز على بايرن ميونيخ 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثالث.. إعارة أحمد عابدين من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا 42 دقيقة | الدوري المصري
محمد هيثم: أشكر الأهلي.. وأتمنى استكمال مسيرتي في الدوري الإنجليزي 57 دقيقة | الكرة المصرية
وست هام يواصل صحوته بالفوز على سندرلاند.. وتعثرات توتنام مستمرة ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: لم يكن ممكنا من دون مرموش التأهل لدوري أبطال أوروبا ونهائي كأس إنجلترا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 3 أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة 4 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم
/articles/521963/مباشر-أبطال-إفريقيا-نهضة-بركان-0-0-بيراميدز-انطلاق-المباراة