انتهت أبطال إفريقيا – نهضة بركان (0)-(0) بيراميدز.. تعادل سلبي

السبت، 24 يناير 2026 - 20:46

كتب : FilGoal

بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهضة بركان المغربي ضد بيراميدز.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل

ق 88: القائم يمنع فرصة مؤكدة لبركان

ق 55: فرصة خطيرة من بيراميدز

ق 49: الأول يضيع على بيراميدز

ق 30: الشناوي يتألق

ق 2: إصابة أحمد الشناوي

ق 1: فرصة مهدرة من أسامة المليوي

انطلاق المباراة

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا نهضة بركان
نرشح لكم
مؤتمر خالد صبحي: نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في الكونفدرالية مؤتمر الكوكي: هدفنا الفوز على الزمالك للاقتراب من التأهل لدور الـ 8 بمشاركة ناصر وحمدان.. بيراميدز يعود من المغرب بتعادل مع نهضة بركان في مصلحة الأهلي.. تعادل سلبي بين شبيبة القبائل والجيش الملكي تشكيل بيراميدز – حامد حمدان أساسي أمام نهضة بركان.. وناصر ماهر عالدكة خبر في الجول – المصري يخاطب كاف لاستضافة الزمالك في ملعب السويس الجديد الكونفدرالية - في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام المصري مؤتمر الونش: الزمالك يمر بفترة صعبة الوكل يتحمل المسؤولية
أخر الأخبار
فتوح: صلاح اعتذر لنا ومصر أقوى من السنغال.. وقلت للاعبين "سأريكم ما سأفعله بحكيمي" 47 دقيقة | الدوري المصري
بركلة جزاء "بانينكا".. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على فياريال ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – هيثم شعبان يتفق مع حرس الحدود لتدريب الفريق خلفا لـ بسيوني ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – إيقاف مدرب سلة الأهلي مباراتين وتغريمه بسبب الاعتراض على التحكيم ساعة | كرة سلة
مؤتمر خالد صبحي: نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
الإسماعيلي يعلن تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق ساعة | الدوري المصري
وليد صلاح: نعمل على ملف المهاجم.. لم ننافس بيراميدز على الفاخوري وأشكر عمر كمال ساعة | الدوري المصري
مؤتمر الكوكي: هدفنا الفوز على الزمالك للاقتراب من التأهل لدور الـ 8 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 3 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/521963/انتهت-أبطال-إفريقيا-نهضة-بركان-0-0-بيراميدز-تعادل-سلبي