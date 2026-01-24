انتهت أبطال إفريقيا – نهضة بركان (0)-(0) بيراميدز.. تعادل سلبي
السبت، 24 يناير 2026 - 20:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهضة بركان المغربي ضد بيراميدز.
ـــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بالتعادل
ق 88: القائم يمنع فرصة مؤكدة لبركان
ق 55: فرصة خطيرة من بيراميدز
ق 49: الأول يضيع على بيراميدز
ق 30: الشناوي يتألق
ق 2: إصابة أحمد الشناوي
ق 1: فرصة مهدرة من أسامة المليوي
انطلاق المباراة
