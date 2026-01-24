مباشر أبطال إفريقيا – نهضة بركان (0)-(0) بيراميدز.. الأول يضيع بغرابة

السبت، 24 يناير 2026 - 20:46

كتب : FilGoal

بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهضة بركان المغربي ضد بيراميدز.

ق 49: الأول يضيع على بيراميدز

ق 30: الشناوي يتألق

ق 2: إصابة أحمد الشناوي

ق 1: فرصة مهدرة من أسامة المليوي

انطلاق المباراة

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا نهضة بركان
