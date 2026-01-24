تشكيل بيراميدز – حامد حمدان أساسي أمام نهضة بركان.. وناصر ماهر عالدكة

السبت، 24 يناير 2026 - 20:42

كتب : FilGoal

حامد حمدان بقميص نادي بيراميدز

يقود الفلسطيني حامد حمدان خط وسط بيراميدز في مواجهة نهضة بركان المغربي.

ويلعب بيراميدز ضد نهضة بركان في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويجلس ناصر ماهر المنضم حديثا لصفوف بيراميدز على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

الوسط: حامد حمدان – مهند لاشين – وليد الكرتي

الهجوم: محمود زلاكة – فيستون ماييلي – أحمد عاطف "قطة"

ويحتل نهضة بركان المركز الأول في المجموعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع بيراميدز وبفارق الأهداف فقط عنه.

