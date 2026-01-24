وست هام يواصل صحوته بالفوز على سندرلاند.. وتعثرات توتنام مستمرة

وست هام ضد مانشستر يونايتد

واصل وست هام يونايتد صحوته في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على ضيفه سندرلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق وست هام الفوز في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 23، وهو الانتصار الثاني على التوالي للمطارق.

ورفع وست هام رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ18، بينما تجمد رصيد سندرلاند عند النقطة 33 في المركز العاشر.

وواصل توتنام تعثراته وذلك بعدما تعادل خارج ملعبه مع بيرنلي بهدفين لمثلهما.

ووصل توتنام إلى النقطة 28 في المركز الـ14، بينما وصل بيرنلي إلى النقطة 15 في المركز الـ19.

واستمر توتنام للمباراة السادسة على التوالي في الدوري الإنجليزي دون أن يحقق الفوز.

وحول فولام تأخره إلى فوز مثير على برايتون بهدفين لهدف.

ورفع فولام رصيده إلى النقطة 34 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 30 في المركز الـ12.

